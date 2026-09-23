Украинцы не оправятся от этого удара: в чем заключается коварный план Путина

В США заявляли, что территориальный вопрос остается почти единственным нерешенным в мирном соглашении по завершению войны в Украине.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Политтехнолог Олег Постернак объяснил, почему на это не согласятся украинцы. Украинское общество, по его словам, очень интересно.

"Вроде бы все от войны страдают. Все бы хотели завершения войны. Вроде бы даже намекают на компромиссы, но как только подходит к моменту конкретно указать этот компромисс и он, например, это признание потери территории, здесь украинцы категорически не готовы. То есть такая асимметрия, которую надо учитывать", — отметил он.

Политтехнолог объяснил, что украинцы хотят прекращения войны, но не хотят, чтобы это прекращение имело впечатление большого болезненного поражения в войне.

"Все хотят победы, но пусть кто-то принесет эту победу. Все понимают, что победа та, которая когда-то чертилась — границы 1991 года, невозможна, но хотят какого-то компромисса в итоге войны, где были бы оттенки победы для Украины. Вот за что идет соревнование", — пояснил эксперт.

По словам Постернака, Путин ставит шпильки и упирается в свою позицию об отводе ВСУ из Донбасса.

Это булавка, где нивелируется даже в ощущении побед Украины, которые были в этой войне. Экспери отметил, что украинцы не сдались, не капитулировали, отвоевали Херсон и Харьковскую область частично, есть удары по Москве и Подмосковью, уничтожение промышленной и военной инфраструктуры РФ, Курская операция, результаты "Паутины".

"Все это укладывается в то, что если бы ситуация если бы у нас в принципе неплохая. А как только мы выводим войска из Донбасса, кроме удара по позициям и престижу ВСУ, мы как бы показываем, что мы слабые и все эти победы просто нивелируются этим стратегическим русским психологическим ударом, навязыванием нам воли. Вот в чем момент этой войны. И здесь украинцы не все готовы с этим моментом смириться и признать его”, — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде предупредили об опасной ситуации, которая может привести к потере страны.



