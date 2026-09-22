У Раді попереджають про найгірший сценарій: “взагалі можемо втратити країну”

Президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп у вівторок проведуть зустріч. У Раді зазначили, що вагомим результатом переговорів стало б перемир’я на морі.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко переконаний, що після перемир’я на морі наступним кроком мало б стати енергетичне перемир’я. Однак зауважив, що тут є важливе питання союзників. Парламентар пояснив, що у випадку перемир’я на морі є багато союзників, а у питанні енергетичного це не так. За його словами, Трампу цікаве припинення ударів по російських НПЗ до листопада. А після виборів США ця тема може більше не цікавити Трампа. Для України ж енергетика перед зимою тільки набиратиме гостроти та актуальності.

“Важливо, якщо рухатись цим шляхом, то розуміти, що це реальна деескалація не на день, не на тиждень. А що це більш вагома домовленість на суттєвий період. Тоді це був би суттєвий крок по деескалації. І так крок за кроком ми, можливо, і прийшли б до припинення бойових дій і зупинки цієї війни. А це найголовніше, що нам потрібно”, — зауважив Гончаренко.

За його словами, якщо говорити про припинення обстрілів російських НПЗ, то потрібно “торгуватися по-максимуму” — піднімати питання морського та енергетичного перемир'я.

Парламентар пояснив, що питання енергетики для України дуже важливе, адже після “років нищення вона на ладан дише”.

“Тільки дякувати українським унікальним енергетикам, які все лагодять, міжнародній підтримці і якомусь величезному запасу міцності, який нам залишив Радянський Союз у спадок… Тільки завдяки цьому всьому вона ще в нас працює. Але все одно є якийсь критичний момент, за яким може відбутися обвал, і ми не маємо права це допустити”, — зауважив народний депутат.

За його словами, удари по НПЗ РФ відчутні, однак інформація, що у РФ немає бензину не відповідає дійсності.

“Удари по НПЗ ефективні, як контрміра. Але якщо прибираємо першопричину цього, якщо можемо зупинити російські атаки по власній енергетиці, якщо можемо запустити наші порти, то це дасть можливість нам пройти цю зиму”, — наголосив політик.

Інакше, за його словами, не вийде.

“Однак, якщо хтось живе в парадигмі двох-трьох тижнів або в парадигмі кави на набережній Ялти і в парадигмі ні кроку назад і, ні про що, ні з ким не домовлятися, тоді так, але це божевільне. Ми так можемо взагалі країну втратити. У нас супер складна ситуація”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що буде з газом в Україні перед зимою за версією ШІ.