Войну в Украине можно завершить быстро: эксперт назвал решение, которое поставит точку

На Генассамблее ООН лидер США Дональд Трамп заявил, что война в Украине закончится быстрее, чем люди думают. В Украине объяснили, как эти слова Трампа могут сбыться и что для этого должен сделать именно лидер США.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что люди думают 3-4 года воевать до полного развала РФ.

"Только после этого наступит мир и закончится война, потому что империя будет воевать, пока ее не разрушат. Это законы мироздания. Никуда от этого не деться. Если это будет быстрее, кто же против?", — отметил эксперт.

По его словам, Трамп может не только предрекать скорейшее завершение войны, но и помочь в этом.

"Чтобы быстрее развалить Российскую Федерацию, нужно больше уничтожать российскую нефтяную отрасль, нужно нанести удары по Москве. Нужна баллистика на Москву. Поэтому, если Трамп хочет поскорее остановить войну, то пусть поделится. Там достаточно баллистических ракет", — подчеркнул Свитан.

Эксперт отметил, что у США есть ракеты дальностью 500 км – отработать по Москве и можно начинать говорить о выводе российских войск с территории Украины.

"Есть еще один вариант. Он немного дольше может быть – это крылатая ракета типа "Томагавк". Дайте несколько сотен этих ракет, и мы скорее уничтожим российскую нефтянку. И, конечно, это скорее приведет к развалу Российской Империи", – заметил Свитан.

Военный подытожил, что наличие достаточного количества ракет в Украине значительно приблизит к завершению войны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Путин, по словам политтехнолога Олега Постернака, не пойдет на завершение войны по линии боевого столкновения.