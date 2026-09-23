Войну в Украине можно завершить быстро: эксперт назвал решение, которое поставит точку

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Кречмаровская Наталия
На Генассамблее ООН лидер США Дональд Трамп заявил, что война в Украине закончится быстрее, чем люди думают. В Украине объяснили, как эти слова Трампа могут сбыться и что для этого должен сделать именно лидер США.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Военный эксперт Роман Свитан отметил, что люди думают 3-4 года воевать до полного развала РФ.
По его словам, Трамп может не только предрекать скорейшее завершение войны, но и помочь в этом.
Эксперт отметил, что у США есть ракеты дальностью 500 км – отработать по Москве и можно начинать говорить о выводе российских войск с территории Украины.
Военный подытожил, что наличие достаточного количества ракет в Украине значительно приблизит к завершению войны.
Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Путин, по словам политтехнолога Олега Постернака, не пойдет на завершение войны по линии боевого столкновения.