"Війну можна було б закінчити вже завтра": стало відомо про цинічний намір Трампа щодо України

Переговори про швидке завершення війни знову опинилися у центрі уваги після нових заяв із США та Європи, але поки що конкретних рішень не видно, а дедлайни та формулювання постійно змінюються, відзначає професор американістики Інституту Клінтона Скотт Лукас. На його думку, головною перешкодою для досягнення миру є не формат переговорів і не позиція України.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

"Рішення про припинення війни залежить від Кремля, і без згоди Москви жоден дипломатичний процес не зрушить з місця. Навіть базове припинення вогню малоймовірне, якщо Росія не готова відмовитися від наступу. Якби Путін погодився на припинення вогню та зупинив наземні та повітряні атаки, вторгнення можна було б зупинити хоч завтра", – зазначив він.

Проте Москва не піде на це без поступок з боку України. Кремль прагне не лише територіальних поступок, а й обмеження суверенітету України у військових, політичних та економічних питаннях.

"Путін не погодиться на припинення вогню, якщо Україна не відмовиться від частини територій і контролю над власною політикою", – наголосив Лукас.

Сьогодні існують два протилежні підходи до мирного процесу. Перший – логіка Кремля, яка передбачає суттєві поступки з боку України: "Є план Кремля, який вимагає, щоб Україна відмовилася від частини Донбасу, була назавжди виключена з НАТО і різко обмежила свою армію". Такий сценарій вигідний Росії, оскільки відкриває шлях до зняття санкцій, повернення на міжнародну арену та фактичного ігнорування воєнних злочинів, тоді як Україна отримує лише обмежені гарантії.

Другий підхід – європейський, який починається з припинення вогню без примусу до остаточних рішень і передбачає реальні гарантії безпеки. Саме між цими двома підходами зараз точиться дискусія всередині американської адміністрації. Частина команди Трампа тисне на Київ заради швидкого політичного результату, а інша застерігає, що це означатиме капітуляцію і загрозу безпеці Європи.

