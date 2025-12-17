logo_ukra

BTC/USD

87586

ETH/USD

2943.55

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія від цього не прийде до тями: названо умову, яка радикально змінить хід війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія від цього не прийде до тями: названо умову, яка радикально змінить хід війни

Ворог цілиться у виробничі ресурси України, аби перешкодити розвитку її балістичних технологій

17 грудня 2025, 16:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Щоб завдати російським окупаційним силам відчутних і системних втрат, Україна має істотно наростити власні балістичні можливості. Про це заявив заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер Повітряних сил Анатолій Храпчинський.

Росія від цього не прийде до тями: названо умову, яка радикально змінить хід війни

Ракета "Спасан". Фото: 24 Канал

На думку експерта, тема української балістики повинна обговорюватися максимально стримано, без зайвого публічного розголосу. Він наголошує, що найкращий варіант — коли суспільство бачить наслідки успішних уражень, не знаючи деталей застосованих засобів. Це пов’язано з тим, що Росія активно намагається виявити українські виробничі майданчики, аби завдати по них ударів і послабити оборонний потенціал країни.

Храпчинський нагадав, що ракетний комплекс "Сапсан" належить до класу балістичних, а такі засоби є надзвичайно складною ціллю для російської протиповітряної оборони. Саме тому розвиток цього напрямку, за його словами, має стратегічне значення для України. Нарощування балістичних спроможностей суттєво знизить можливості РФ ефективно протидіяти ударам і створить для противника критичні ризики.

Експерт переконаний, що саме балістичні системи здатні завдавати ворогу масштабних втрат, змінюючи баланс сил на полі бою. Водночас він підкреслює, що одиничні зразки озброєння не дадуть бажаного ефекту без серйозного розширення виробництва.

За словами Храпчинського, нинішні темпи випуску озброєнь є важливим кроком, однак цього недостатньо. Україна повинна масштабувати виробничі потужності щонайменше до рівня, який дозволить досягти половини російських можливостей. Лише за таких умов можна говорити про системне завдання потужних ударів по ворогу та про реальний вплив на перебіг війни.

Як вже писали "Коментарі", після завершення війни Україна навряд чи отримає реальні та дієві гарантії безпеки — принаймні кращі за ті, що були передбачені Будапештським меморандумом. У разі нового порушення домовленостей з боку Росії захищати нашу державу фактично ніхто не буде.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини