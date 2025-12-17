Росія від цього не прийде до тями: названо умову, яка радикально змінить хід війни

Щоб завдати російським окупаційним силам відчутних і системних втрат, Україна має істотно наростити власні балістичні можливості. Про це заявив заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер Повітряних сил Анатолій Храпчинський.

Ракета "Спасан". Фото: 24 Канал

На думку експерта, тема української балістики повинна обговорюватися максимально стримано, без зайвого публічного розголосу. Він наголошує, що найкращий варіант — коли суспільство бачить наслідки успішних уражень, не знаючи деталей застосованих засобів. Це пов’язано з тим, що Росія активно намагається виявити українські виробничі майданчики, аби завдати по них ударів і послабити оборонний потенціал країни.

Храпчинський нагадав, що ракетний комплекс "Сапсан" належить до класу балістичних, а такі засоби є надзвичайно складною ціллю для російської протиповітряної оборони. Саме тому розвиток цього напрямку, за його словами, має стратегічне значення для України. Нарощування балістичних спроможностей суттєво знизить можливості РФ ефективно протидіяти ударам і створить для противника критичні ризики.

Експерт переконаний, що саме балістичні системи здатні завдавати ворогу масштабних втрат, змінюючи баланс сил на полі бою. Водночас він підкреслює, що одиничні зразки озброєння не дадуть бажаного ефекту без серйозного розширення виробництва.

За словами Храпчинського, нинішні темпи випуску озброєнь є важливим кроком, однак цього недостатньо. Україна повинна масштабувати виробничі потужності щонайменше до рівня, який дозволить досягти половини російських можливостей. Лише за таких умов можна говорити про системне завдання потужних ударів по ворогу та про реальний вплив на перебіг війни.

Як вже писали "Коментарі", після завершення війни Україна навряд чи отримає реальні та дієві гарантії безпеки — принаймні кращі за ті, що були передбачені Будапештським меморандумом. У разі нового порушення домовленостей з боку Росії захищати нашу державу фактично ніхто не буде.