Россия от этого не придет в себя: названо условие, которое радикально изменит ход войны

Чтобы нанести российским оккупационным силам ощутимые и системные потери, Украина должна существенно нарастить собственные баллистические возможности. Об этом заявил заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский.

Ракета "Спасан". Фото: 24 Канал

По мнению эксперта, тема украинской баллистики должна обсуждаться максимально сдержанно, без лишней публичной огласки. Он отмечает, что лучший вариант — когда общество видит последствия успешных поражений, не зная детали применяемых средств. Это связано с тем, что Россия активно пытается выявить украинские производственные площадки, чтобы нанести по ним удары и ослабить оборонный потенциал страны.

Храпчинский напомнил, что ракетный комплекс "Сапсан" принадлежит классу баллистических, а такие средства являются чрезвычайно сложной целью для российской противовоздушной обороны. Именно поэтому развитие этого направления, по его словам, имеет стратегическое значение для Украины. Наращивание баллистических возможностей существенно снизит возможности РФ эффективно противодействовать ударам и создаст для противника критические риски.

Эксперт убежден, что именно баллистические системы способны наносить врагу масштабные потери, изменяя баланс сил на поле боя. В то же время, он подчеркивает, что единичные образцы вооружения не дадут желаемого эффекта без серьезного расширения производства.

По словам Храпчинского, нынешние темпы выпуска вооружений являются важным шагом, однако этого недостаточно. Украина должна масштабировать производственные мощности, по меньшей мере, до уровня, который позволит достичь половины российских возможностей. Только при таких условиях можно говорить о системной задаче мощных ударов по врагу и реальном влиянии на ход войны.

Как уже писали "Комментарии", после завершения войны Украина вряд ли получит реальные и действенные гарантии безопасности — по крайней мере, лучше, чем были предусмотрены Будапештским меморандумом. В случае нового нарушения договоренностей со стороны России, защищать наше государство фактически никто не будет.