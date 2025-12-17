Україну знову готуються цинічно обдурити: союзникам Києва озвучили прямий ультиматум

Після завершення війни Україна навряд чи отримає реальні та дієві гарантії безпеки — принаймні кращі за ті, що були передбачені Будапештським меморандумом. У разі нового порушення домовленостей з боку Росії захищати нашу державу фактично ніхто не буде. Таку думку в інтерв’ю "Українській правді" висловив народний депутат Роман Костенко.

Фото: з відкритих джерел

Політик різко розкритикував ідею створення демілітаризованої буферної зони на Донбасі, яку раніше обговорювали американські партнери. На його переконання, подібні ініціативи означають фактичну здачу українських територій.

Костенко наголосив, що будь-які угоди з Кремлем лише відкривають Росії шлях до подальшої експансії без серйозного опору. За його словами, війська, які мали бути зупинені на сході, у разі "заморожування" конфлікту можуть бути перекинуті на південь або в напрямку Києва, Чернігівщини чи Запорізької області. Таким чином Україна сама створить умови для втрати нових регіонів.

Нардеп проводить паралелі з Будапештським меморандумом, після якого Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на обіцянки безпеки від провідних ядерних держав. На його думку, ці гарантії виявилися фікцією, і нові домовленості можуть мати таку ж долю. З часом зміняться політичні еліти, і підписанти просто відмовляться від відповідальності.

Костенко визнає, що ризик втрати Донбасу існує й у ході бойових дій, однак наголошує: поступки лише пришвидшать подальші територіальні вимоги Росії. Він упевнений, що за умови стабільної підтримки з боку Європи Україна здатна стримувати ворога, адже навіть оголошені перемир’я на фронті неодноразово порушувалися вже в перші хвилини.

Раніше портал "Коментарі" писав, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на необхідності ухвалення рішення щодо фінансової підтримки України на саміті європейських лідерів у Брюсселі цього тижня.