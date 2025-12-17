Украину снова готовятся цинично обмануть: союзникам Киева озвучили прямой ультиматум

После окончания войны Украина вряд ли получит реальные и действенные гарантии безопасности — по крайней мере, лучше тех, что были предусмотрены Будапештским меморандумом. В случае нового нарушения договоренностей со стороны России, защищать наше государство фактически никто не будет. Такое мнение высказал народный депутат Роман Костенко.

Фото: из открытых источников

Политик подверг резкой критике идею создания демилитаризованной буферной зоны на Донбассе, которую ранее обсуждали американские партнеры. По его убеждению, подобные инициативы означают фактическую сдачу украинских территорий.

Костенко подчеркнул, что любые соглашения с Кремлем только открывают России путь к дальнейшей экспансии без серьезного сопротивления. По его словам, войска, которые должны были быть остановлены на востоке, в случае "замораживания" конфликта могут быть переброшены на юг или в направлении Киева, Черниговщины или Запорожской области. Таким образом, Украина сама создаст условия для потери новых регионов.

Нардеп проводит параллели с Будапештским меморандумом, после которого Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на обещания безопасности ведущих ядерных государств. По его мнению, эти гарантии оказались фикцией, и новые договоренности могут иметь такую же участь. Со временем сменятся политические элиты, и подписанты просто откажутся от ответственности.

Костенко признает, что риск потери Донбасса существует и в ходе боевых действий, однако отмечает: уступки лишь ускорят дальнейшие территориальные требования России. Он уверен, что при стабильной поддержке со стороны Европы Украина способна сдерживать врага, ведь даже объявленные перемирия на фронте неоднократно нарушались уже в первые минуты.

