"Войну можно было бы закончить уже завтра": стало известно о циничном намерении Трампа в отношении Украины

Переговоры о скором завершении войны снова оказались в центре внимания после новых заявлений из США и Европы, но пока конкретных решений не видно, а дедлайны и формулировки постоянно меняются, отмечает профессор американистики Института Клинтона Скотт Лукас. По его мнению, главным препятствием для достижения мира есть не формат переговоров и не позиция Украины.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

"Решение о прекращении войны зависит от Кремля, и без согласия Москвы ни один дипломатический процесс не сдвинется с места. Даже базовое прекращение огня маловероятно, если Россия не готова отказаться от наступления. Если бы Путин согласился на прекращение огня и остановил наземные и воздушные атаки, вторжение можно было бы остановить хоть завтра".

Однако Москва не пойдет на это без уступок Украины. Кремль стремится не только к территориальным уступкам, но и к ограничению суверенитета Украины в военных, политических и экономических вопросах.

"Путин не согласится на прекращение огня, если Украина не откажется от части территорий и контроля за собственной политикой", — подчеркнул Лукас.

Сегодня существует два противоположных подхода к мирному процессу. Первый – логика Кремля, предусматривающая существенные уступки со стороны Украины: "Есть план Кремля, который требует, чтобы Украина отказалась от части Донбасса, была навсегда исключена из НАТО и резко ограничила свою армию". Такой сценарий выгоден России, поскольку открывает путь к снятию санкций, возвращению на международную арену и фактическому игнорированию военных преступлений, в то время как Украина получает лишь ограниченные гарантии.

Второй подход – европейский, который начинается с прекращения огня без принуждения к окончательным решениям и предусматривает реальные гарантии безопасности. Именно между этими двумя подходами сейчас идет дискуссия внутри американской администрации. Часть команды Трампа давит на Киев ради быстрого политического результата, а другая предостерегает, что это означает капитуляцию и угрозу безопасности Европы.

