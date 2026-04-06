logo_ukra

BTC/USD

69385

ETH/USD

2144.61

USD/UAH

43.58

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Війна змінює баланс: по якому показнику Україна вперше випередила Росію
commentss НОВИНИ Всі новини

Війна змінює баланс: по якому показнику Україна вперше випередила Росію

ABC News пише про те, що Україна вперше перевершила РФ за вогнем у транскордонній війні дронів

6 квітня 2026, 15:18
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна вперше з початку повномасштабної війни у 2022 році здійснила більше транскордонних ударів безпілотниками, ніж Росія за один місяць. Про це повідомляє ABC News із посиланням на аналіз офіційних даних сторін.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Згідно з інформацією Міністерство оборони Росії, у березні було збито 7347 українських дронів – це рекордний показник, який Москва коли-небудь озвучувала. У середньому йдеться про близько 237 безпілотників щодня. Водночас російська сторона публікує лише дані про нібито збиті апарати.

Зі свого боку Повітряні сили України повідомили, що протягом місяця зафіксували 6462 російські безпілотники та 138 ракет різних типів. Із них 5833 дрони та 102 ракети були перехоплені або подавлені, що становить близько 90% і майже 74% відповідно.

Таким чином, за українськими даними, щодня фіксувалося в середньому понад 208 ворожих дронів і близько чотирьох ракет. Водночас незалежно перевірити ці показники неможливо, зазначає ABC News.

Експерти вважають, що зростання кількості безпілотників свідчить про новий етап війни, де ключову роль відіграють технології та масовість застосування дронів. Така динаміка також демонструє зміну тактики обох сторін і посилення ударів по глибині територій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — контратаки Збройних сил України на напрямках Гуляйполя та Олександрівки зривають плани російського наступу та змушують командування РФ екстрено перекидати елітні підрозділи. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

За даними аналітиків, дії ЗСУ змусили російські війська зняти значні сили з Покровського спрямування. Зокрема, йдеться про підрозділи морської піхоти, включаючи частини 120-ї дивізії Балтійського флоту та 40-ю бригади Тихоокеанського флоту, перекинуті в район Олександрівки. 

Раніше Росія вже почала перерозподіляти сили: ще наприкінці лютого частину морської піхоти відправили на Гуляйпільський напрямок, а на початку березня туди перекинули підрозділи 68-го армійського корпусу. Тепер ці маневри посилюються на тлі зростаючого тиску з боку ЗСУ.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://abcnews.com/International/ukraine-outshoots-russia-cross-border-drone-war-1st/story?id=131645399
Теги:

Новини

Всі новини