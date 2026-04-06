Війна змінює баланс: по якому показнику Україна вперше випередила Росію

Україна вперше з початку повномасштабної війни у 2022 році здійснила більше транскордонних ударів безпілотниками, ніж Росія за один місяць. Про це повідомляє ABC News із посиланням на аналіз офіційних даних сторін.

Згідно з інформацією Міністерство оборони Росії, у березні було збито 7347 українських дронів – це рекордний показник, який Москва коли-небудь озвучувала. У середньому йдеться про близько 237 безпілотників щодня. Водночас російська сторона публікує лише дані про нібито збиті апарати.

Зі свого боку Повітряні сили України повідомили, що протягом місяця зафіксували 6462 російські безпілотники та 138 ракет різних типів. Із них 5833 дрони та 102 ракети були перехоплені або подавлені, що становить близько 90% і майже 74% відповідно.

Таким чином, за українськими даними, щодня фіксувалося в середньому понад 208 ворожих дронів і близько чотирьох ракет. Водночас незалежно перевірити ці показники неможливо, зазначає ABC News.

Експерти вважають, що зростання кількості безпілотників свідчить про новий етап війни, де ключову роль відіграють технології та масовість застосування дронів. Така динаміка також демонструє зміну тактики обох сторін і посилення ударів по глибині територій.

контратаки Збройних сил України на напрямках Гуляйполя та Олександрівки зривають плани російського наступу та змушують командування РФ екстрено перекидати елітні підрозділи. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

За даними аналітиків, дії ЗСУ змусили російські війська зняти значні сили з Покровського спрямування. Зокрема, йдеться про підрозділи морської піхоти, включаючи частини 120-ї дивізії Балтійського флоту та 40-ю бригади Тихоокеанського флоту, перекинуті в район Олександрівки.

Раніше Росія вже почала перерозподіляти сили: ще наприкінці лютого частину морської піхоти відправили на Гуляйпільський напрямок, а на початку березня туди перекинули підрозділи 68-го армійського корпусу. Тепер ці маневри посилюються на тлі зростаючого тиску з боку ЗСУ.



