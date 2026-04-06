Война изменяет баланс: по какому показателю Украина впервые опередила Россию

Украина впервые с начала полномасштабной войны в 2022 году совершила больше трансграничных ударов беспилотниками, чем Россия за один месяц. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на анализ официальных данных сторон.

Дрон. Фото: из открытых источников

Согласно информации Министерства обороны России, в марте было сбито 7347 украинских дронов – это рекордный показатель, который Москва когда-либо озвучивала. В среднем речь идет о около 237 беспилотниках ежедневно. В то же время российская сторона публикует только данные о якобы сбитых аппаратах.

Со своей стороны Воздушные силы Украины сообщили, что за месяц зафиксировали 6462 российских беспилотника и 138 ракет разных типов. Из них 5833 дрона и 102 ракеты были перехвачены или подавлены, что составляет около 90% и почти 74% соответственно.

Таким образом, по украинским данным, ежедневно фиксировалось в среднем более 208 вражеских дронов и около четырех ракет. В то же время, независимо проверить эти показатели невозможно, отмечает ABC News.

Эксперты считают, что рост беспилотников свидетельствует о новом этапе войны, где ключевую роль играют технологии и массовость применения дронов. Подобная динамика также демонстрирует изменение тактики обеих сторон и усиление ударов по глубине территорий.

Читайте на портале "Комментарии" — контратаки Вооруженных сил Украины на направлениях Гуляйполя и Александровки срывают планы российского наступления и заставляют командование РФ экстренно перебрасывать элитные подразделения. Об этом сообщает Институт изучения войны.

По данным аналитиков, действия ВСУ заставили российские войска снять значительные силы с Покровского толка. В частности, речь идет о подразделениях морской пехоты, включая части 120-й дивизии Балтийского флота и 40-ю бригады Тихоокеанского флота, переброшенные в район Александровки.

Ранее Россия уже начала перераспределять силы: еще в конце февраля часть морской пехоты была отправлена на Гуляйпольское направление, а в начале марта туда перебросили подразделения 68-го армейского корпуса. Теперь эти маневры усиливаются на фоне растущего давления со стороны ВСУ.



