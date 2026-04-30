Війна затягнеться: Зеленський прямо заявив про жорстку зраду Вашингтону

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зміщення фокусу уваги Сполучених Штатів на події на Близькому Сході призвело до послаблення тиску на Росію, що, на його думку, може сприяти затягуванню війни в Україні.

Фото: портал "Коментарі"

В інтерв’ю Newsmax він наголосив, що без більш жорсткої позиції Вашингтона Москва не відчуватиме достатніх стимулів для руху до мирного врегулювання.

"Ми всі прагнемо завершення цієї війни. Але проблема в тому, що зараз пріоритети США значною мірою зосереджені на Близькому Сході. І якщо залишатися лише в площині переговорів, Росія не відчує головного — реального тиску, який Сполучені Штати можуть застосувати", — зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що військова допомога Україні з боку США продовжується, однак дипломатичний та санкційний тиск на РФ, за його оцінкою, послабився. Він зауважив, що саме санкційні механізми могли б суттєво вплинути на поведінку Кремля.

"США здатні посилити тиск через нові обмеження, але зараз частина санкційних рішень переглядається на тлі ситуації на Близькому Сході. Ми це відчуваємо. І мене це турбує, адже Росія не відчуває належного тиску і продовжує війну", — сказав президент.

Зеленський також звернув увагу на те, що пом’якшення обмежень щодо російської нафти на фоні глобальної напруженості дало можливість Кремлю зберігати фінансові ресурси для продовження військових дій. Водночас він висловив сподівання, що санкційна політика Заходу буде посилена.

"Я розраховую, що США повернуться до більш жорстких рішень. Я чув різні заяви, зокрема від Держдепу, що це не остаточні кроки. Сподіваюся, санкції будуть відновлені", — додав Зеленський.

Як вже писали "Коментарі", Російська Федерація може готувати удари по критичній інфраструктурі водопостачання в Україні. У разі реалізації таких атак існує ризик, що мільйони мешканців різних міст можуть опинитися в умовах обмеженої подачі води, яка здійснюватиметься за графіками.