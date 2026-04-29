Путін підготував ще більш моторошні атаки по Україні: названо міста, де буде найстрашніше

Російська Федерація може готувати удари по критичній інфраструктурі водопостачання в Україні. У разі реалізації таких атак існує ризик, що мільйони мешканців різних міст можуть опинитися в умовах обмеженої подачі води, яка здійснюватиметься за графіками, пише "РБК-Україна".

Співрозмовники видання зазначають, що потенційними цілями можуть стати об’єкти систем водозабору. У більшості населених пунктів такі системи побудовані за принципом одного ключового вузла, тому його виведення з ладу може призвести до повного або часткового припинення водопостачання.

Віцепрезидент Української водної асоціації Артем Шира підтверджує, що водозабірні станції та насосні комплекси є найбільш вразливими елементами інфраструктури. Основна проблема полягає у відсутності повноцінних резервних систем, які могли б швидко замінити зруйновані об’єкти. За його словами, заміна насосного обладнання є складним процесом, а відновлення роботи системи може тривати тижнями.

У зоні підвищеного ризику, за оцінками, перебувають щонайменше десять регіонів України, серед яких прифронтові та прикордонні області: Луганська, Донецька, Харківська, Сумська, Чернігівська, Запорізька, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області, а також місто Київ. Експерти наголошують, що вся лінія кордону з Росією є потенційно вразливою до таких атак.

Наразі опрацьовуються варіанти створення альтернативних систем водозабору, однак їхнє будівництво та запуск можуть зайняти від 9 до 12 місяців. Як тимчасове рішення розглядається використання мобільних водозабірних станцій, які здатні переміщуватися вздовж водойм і забезпечувати водопостачання у разі пошкодження основних об’єктів.

За попередніми даними, планується розгортання щонайменше шести таких мобільних установок потужністю від 100 до 300 тисяч кубометрів води на добу. Вони можуть частково забезпечити потреби середніх міст, однак для великих мегаполісів їхньої продуктивності буде недостатньо.

У разі пошкодження систем водозабору запровадження погодинної або обмеженої подачі води стане неминучим, хоча це розглядається як тимчасовий вимушений захід.

Варто зазначити, що система водопостачання в Україні є децентралізованою і не має єдиного керівного органу, подібного до "Укренерго" в енергетичній сфері, що ускладнює централізоване управління в кризових умовах.

