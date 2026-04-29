Путин подготовил еще более жуткие атаки по Украине: названы города, где будет самое страшное

Российская Федерация может готовить удары по критической инфраструктуре водоснабжения Украины. В случае реализации таких атак существует риск, что миллионы жителей разных городов могут оказаться в условиях ограниченной подачи воды, которая будет производиться по графикам, пишет "РБК-Украина".

Собеседники издания отмечают, что потенциальными целями могут стать объекты систем водозабора. В большинстве населенных пунктов такие системы построены по принципу одного ключевого узла, поэтому его выведение из строя может привести к полному или частичному прекращению водоснабжения.

Вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира подтверждает, что водозаборные станции и насосные комплексы являются наиболее уязвимыми элементами инфраструктуры. Основная проблема состоит в отсутствии полноценных резервных систем, которые могли бы быстро заменить разрушенные объекты. По его словам, замена насосного оборудования является сложным процессом, а возобновление работы системы может занять недели.

В зоне повышенного риска, по оценкам, находятся, по меньшей мере, десять регионов Украины, среди которых прифронтовые и приграничные области: Луганская, Донецкая, Харьковская, Сумская, Черниговская, Запорожская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская и Херсонская области, а также город Киев. Эксперты отмечают, что вся линия границы с Россией потенциально уязвима к таким атакам.

В настоящее время прорабатываются варианты создания альтернативных систем водозабора, однако их строительство и запуск могут занять от 9 до 12 месяцев. В качестве временного решения рассматривается использование мобильных водозаборных станций, способных перемещаться вдоль водоемов и обеспечивать водоснабжение в случае повреждения основных объектов.

По предварительным данным, планируется развертывание минимум шести таких мобильных установок мощностью от 100 до 300 тысяч кубометров воды в сутки. Они могут частично обеспечить потребности средних городов, однако для крупных мегаполисов их производительности недостаточно.

В случае повреждения систем водозабора введение почасовой или ограниченной подачи воды станет неизбежным, хотя это рассматривается как временная вынужденная мера.

Стоит отметить, что система водоснабжения в Украине децентрализована и не имеет единого руководящего органа, подобного "Укрэнерго" в энергетической сфере, что усложняет централизованное управление в кризисных условиях.

