logo

BTC/USD

75716

ETH/USD

2246.35

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

51.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией Война затянется: Зеленский прямо заявил о жесткой измене Вашингтону
commentss НОВОСТИ Все новости

Война затянется: Зеленский прямо заявил о жесткой измене Вашингтону

Смягчение санкций против российской нефти на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке дало Кремлю возможность и дальше обеспечивать финансирование военных расходов

30 апреля 2026, 08:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смещение фокуса внимания Соединенных Штатов на событиях на Ближнем Востоке привело к ослаблению давления на Россию, что, по его мнению, может способствовать затягиванию войны в Украине.

Война затянется: Зеленский прямо заявил о жесткой измене Вашингтону

Фото: портал "Комментарии"

В интервью Newsmax он подчеркнул, что без более жесткой позиции Вашингтона Москва не будет испытывать достаточных стимулов для движения к мирному урегулированию.

"Мы все стремимся к завершению этой войны. Но проблема в том, что сейчас приоритеты США в значительной степени сосредоточены на Ближнем Востоке. И если оставаться только в плоскости переговоров, Россия не почувствует главного — реального давления, которое Соединенные Штаты могут применить", — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что военная помощь Украине со стороны США продолжается, однако дипломатическое и санкционное давление на РФ, по его оценке, ослабло. Он отметил, что именно санкционные механизмы могли существенно повлиять на поведение Кремля.

"США способны усилить давление из-за новых ограничений, но сейчас часть санкционных решений пересматривается на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Мы это чувствуем. И меня это беспокоит, ведь Россия не испытывает должного давления и продолжает войну", — сказал президент.

Зеленский также обратил внимание на то, что смягчение ограничений российской нефти на фоне глобальной напряженности позволило Кремлю сохранять финансовые ресурсы для продолжения военных действий. В то же время, он выразил надежду, что санкционная политика Запада будет усилена.  

"Я рассчитываю, что США вернутся к более жестким решениям. Я слышал разные заявления, в частности от Госдепа, что это не окончательные шаги. Надеюсь, санкции будут возобновлены", — добавил Зеленский.

Как уже писали "Комментарии", Российская Федерация может готовить удары по критической инфраструктуре водоснабжения в Украине. В случае реализации таких атак существует риск, что миллионы жителей разных городов могут оказаться в условиях ограниченной подачи воды, которая будет осуществляться по графику.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости