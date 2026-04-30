Война затянется: Зеленский прямо заявил о жесткой измене Вашингтону

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смещение фокуса внимания Соединенных Штатов на событиях на Ближнем Востоке привело к ослаблению давления на Россию, что, по его мнению, может способствовать затягиванию войны в Украине.

В интервью Newsmax он подчеркнул, что без более жесткой позиции Вашингтона Москва не будет испытывать достаточных стимулов для движения к мирному урегулированию.

"Мы все стремимся к завершению этой войны. Но проблема в том, что сейчас приоритеты США в значительной степени сосредоточены на Ближнем Востоке. И если оставаться только в плоскости переговоров, Россия не почувствует главного — реального давления, которое Соединенные Штаты могут применить", — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что военная помощь Украине со стороны США продолжается, однако дипломатическое и санкционное давление на РФ, по его оценке, ослабло. Он отметил, что именно санкционные механизмы могли существенно повлиять на поведение Кремля.

"США способны усилить давление из-за новых ограничений, но сейчас часть санкционных решений пересматривается на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Мы это чувствуем. И меня это беспокоит, ведь Россия не испытывает должного давления и продолжает войну", — сказал президент.

Зеленский также обратил внимание на то, что смягчение ограничений российской нефти на фоне глобальной напряженности позволило Кремлю сохранять финансовые ресурсы для продолжения военных действий. В то же время, он выразил надежду, что санкционная политика Запада будет усилена.

"Я рассчитываю, что США вернутся к более жестким решениям. Я слышал разные заявления, в частности от Госдепа, что это не окончательные шаги. Надеюсь, санкции будут возобновлены", — добавил Зеленский.

