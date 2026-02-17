Війна закінчиться відразу ж: розкрито інтригуючий сценарій тотальнго краху Путіна

Знеструмлення столиці РФ технічно можливе, однак доцільність такого кроку викликає дискусію. На цьому наголосив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в етері Еспресо. На його переконання, стратегічний акцент має бути спрямований не на цивільне населення, а на критично важливі для ведення війни об’єкти — передусім підприємства військово-промислового комплексу та осередки, де ухвалюються ключові рішення.

Удари по російських об'єктах. Фото: з відкритих джерел

"Ну, я думаю, що це реально (знеструмити Москву, — ред.), не знаю, чи ще чи потрібно оце питання. Нам насамперед потрібно знеструмити не стільки населення, скільки об'єкти військово-промислового комплексу і центри прийняття рішень, так звані, в Росії. І я вважаю, що як тільки в Україні з'явиться необхідна далекобійна зброя, ну це не тільки Фламінго, а інші види озброєння, що можуть досягнути Москви у великій кількості регулярно. Відразу ж, я думаю, що війна закінчиться, тому що в Кремлі зрозуміють, що абсолютно безглуздо продовжувати, оскільки її продовження може означати крах російської економіки. Але до того до того часу, поки вони відчувають порівняльну безкарність, то вони і будуть бити", — сказав він.

Експерт підкреслив, що вирішальним чинником може стати розвиток власних далекобійних спроможностей. Саме наявність систем, здатних системно уражати стратегічні цілі противника, здатна змінити розрахунки керівництва РФ і змусити його переоцінити перспективи війни.

"Тому тут дуже важливо, основна задача, мені здається, що саме створити такі ракети, такі далекобійні види зброї, щоб могли саме досягнути критичних об'єктів Москви, Московської області, ну і взагалі військових об'єктів, які виробляють ті ж самі дрони, інші, можливо, військове обладнання, тоді, я думаю, що Росія зрозуміє всю безперспективність даної війни. А всі ці перемовини там, всі ці папірці, які там намагаються розсунути, вони нічого не варті, якщо ти не маєш сили досягнути Москви", — додав експерт з енергетики.

Портал "Коментарі" вже писав, що критичне виснаження Фонду національного добробуту РФ і дефіцит воєнного бюджету можуть змусити Кремль шукати шляхи завершення війни вже цього року. Ситуацію ускладнюють великі втрати особового складу та зростання українських далекобійних можливостей, що переносять бойові дії на територію агресора.