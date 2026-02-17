logo

Главная Новости Общество Война с Россией Война закончится сразу же: раскрыт интригующий сценарий тотального краха Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Война закончится сразу же: раскрыт интригующий сценарий тотального краха Путина

По мнению Владимира Омельченко, Украине следует иметь собственное дальнобойное оружие, чтобы Россия поняла нелепость войны

17 февраля 2026, 08:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Обесточение столицы РФ технически возможно, однако целесообразность такого шага вызывает дискуссию. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Эспрессо. По его убеждению, стратегический акцент должен быть направлен не на гражданское население, а на критически важные для ведения войны объекты, прежде всего, предприятия военно-промышленного комплекса и ячейки, где принимаются ключевые решения.

Война закончится сразу же: раскрыт интригующий сценарий тотального краха Путина

Удары по росийских объектах. Фото: из открытых источников

"Ну, я думаю, что это реально (обесточить Москву, — ред.), не знаю, нужно ли еще этот вопрос. Нам в первую очередь нужно обесточить не столько население, сколько объекты военно-промышленного комплекса и центры принятия решений, так называемые, в России. И я считаю, что как только в Украине появится, я только не представлюсь Фламинго, а другие виды вооружения, которые могут достичь Москвы в большом количестве регулярно.

Эксперт подчеркнул, что решающим фактором может стать развитие собственных дальнобойных возможностей. Конкретно наличие систем, способных системно поражать стратегические цели противника, способно поменять расчеты управления РФ и вынудить его переоценить перспективы войны.

"Тому тут дуже важливо, основна задача, мені здається, що саме створити такі ракети, такі далекобійні види зброї, щоб могли саме досягнути критичних об'єктів Москви, Московської області, ну і взагалі військових об'єктів, які виробляють ті ж самі дрони, інші, можливо, військове обладнання, тоді, я думаю, що Росія зрозуміє всю безперспективність даної війни. А всі ці перемовини там, всі ці папірці, які там пытаются раздвинуть, они ничего не стоят, если у тебя нет силы достичь Москвы", — добавил эксперт по энергетике.

Портал "Комментарии" уже писал , что критическое истощение Фонда национального благосостояния РФ и дефицит военного бюджета могут заставить Кремль искать пути завершения войны уже в этом году. Ситуацию усложняют большие потери личного состава и рост украинских дальнобойных возможностей, которые переносят боевые действия на территорию агрессора.



Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-viyna-zakinchitsya-vidrazu-yak-v-ukraini-zyavitsya-dalekobiyna-zbroya-zdatna-regulyarno-dosyagati-moskvi-ekspert-z-energetiki-omelchenko
