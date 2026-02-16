Вже цього року: у США дали гучнрй прогноз тотальної поразки Путіна в Україні

Критичне виснаження Фонду національного добробуту РФ і дефіцит воєнного бюджету можуть змусити Кремль шукати шляхи завершення війни вже цього року. Ситуацію ускладнюють великі втрати особового складу та зростання українських далекобійних можливостей, що переносять бойові дії на територію агресора. Таку оцінку дав генерал армії США у відставці, колишній директор ЦРУ Девід Петреус в інтерв’ю "Укрінформу" під час Мюнхенської конференції з безпеки

Фото: з відкритих джерел

Він зазначив, що наразі Росія не демонструє готовності до компромісів і продовжує відстоювати максималістські позиції у переговорах.

За словами Петреуса, ситуація може змінитися лише за значного тиску на російську воєнну економіку, включно зі скороченням доходів та припиненням постачання Китаєм компонентів для військового виробництва. Він додав, що кошти Фонду національного добробуту, які Росія використовує для підтримки армії, можуть закінчитися вже цього року.

Американський генерал підкреслив ефективність українських сил: щомісяця Україна знищує або важко калічить приблизно стільки ж російських військових, скільки Росія встигає мобілізувати. Важливим чинником є розвиток українських безпілотників і далекобійної зброї, зокрема крилатої ракети "Фламінго" з дальністю 3 тис. км.

"Путін має зрозуміти: він більше не перемагає", — зазначив Петреус.

Він прогнозує, що поєднання економічного виснаження та стратегічних втрат може змусити Росію переглянути позицію й визнати необхідність припинення бойових дій вже пізніше цього року.

