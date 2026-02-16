Уже в этом году: в США дали громкий прогноз тотального поражения Путина в Украине.

Критическое истощение Фонда национального благосостояния РФ и дефицит военного бюджета могут вынудить Кремль искать пути завершения войны уже в этом году. Ситуацию усложняют большие потери личного состава и рост украинских дальнобойных возможностей, которые переносят боевые действия на территорию агрессора. Такую оценку дал генерал армии США в отставке, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью "Укринформу" во время Мюнхенской конференции по безопасности

Фото: из открытых источников

Он отметил, что в настоящее время Россия не демонстрирует готовность к компромиссам и продолжает отстаивать максималистские позиции в переговорах.

По словам Петреуса, ситуация может измениться только при значительном давлении на российскую военную экономику, включая сокращение доходов и прекращение снабжения Китаем компонентов для военного производства. Он добавил, что средства Фонда национального благосостояния, используемые Россией для поддержки армии, могут закончиться уже в этом году.

Американский генерал подчеркнул эффективность украинских сил: ежемесячно Украина уничтожает или тяжело калечит примерно столько же российских военных, сколько Россия успевает мобилизовать. Важным фактором является развитие украинских беспилотников и дальнобойного оружия, в частности, крылатой ракеты "Фламинго" с дальностью 3 тыс. км.

"Путин должен понять: он больше не побеждает", — отметил Петреус.

Он прогнозирует, что сочетание экономического истощения и стратегических потерь может вынудить Россию пересмотреть позицию и признать необходимость прекращения боевых действий позже этого года.

Как уже писали "Комментарии", государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон не планирует заставлять какую-либо из сторон в российско-украинской войне подписывать мирное соглашение против своей воли. Об этом он заявил 16 февраля во время совместной пресс-конференции в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.