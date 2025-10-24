Війна закінчиться до 2026 року: озвучено дві несподівані умови

Війна в Україні може тривати до березня 2026 року, адже російські війська прагнутимуть максимально просунутися на фронтах. Таку оцінку дав військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак в інтерв’ю Главреду.

Фото: з відкритих джерел

За його прогнозом, завершення бойових дій може настати раніше лише у разі серйозних подій, наприклад, імпічменту Дональда Трампа або смерті Володимира Путіна. Поки ж до весни Москва продовжуватиме активні операції на фронті, намагаючись отримати стратегічні перемоги, але уникаючи додаткових міжнародних санкцій.

"Поки в США святкуватимуть різдвяні свята, російські війська на фронті діятимуть максимально агресивно, намагаючись досягти значущих результатів", — зазначає Ступак.

Експерт підкреслив, що Путін має на меті захопити Покровськ, Костянтинівку та вийти на підконтрольні українські міста Слов’янськ і Краматорськ до кінця року. До лютого 2026-го Росія спробує прорвати українську оборону та послабити її позиції, після чого Москва може висунути нові вимоги Україні, США та Європі.

Щодо переговорів із США, Ступак зазначив, що Кремль відкладатиме серйозні дипломатичні кроки щонайменше до середини грудня 2025 року.

"Московська влада буде створювати ілюзію зустрічі, щоб не обурити Трампа та не спровокувати посилення санкцій", — підкреслив він.

Як вже писали "Коментарі", запланована зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна в Будапешті втратила актуальність, адже, на думку аналітиків The Hill Джонатана Світа та Марка Тота, російський президент вже досяг своїх головних цілей минулої п’ятниці. Серед них – відсутність поставок ракет Tomahawk для України та відмова США від запровадження вторинних санкцій проти РФ.