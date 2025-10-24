Война закончится к 2026 году: озвучены два неожиданных условия

Война в Украине может продолжаться до марта 2026, ведь российские войска будут стремиться максимально продвинуться на фронтах. Такую оценку дал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью Главреду.

Фото: из открытых источников

По его прогнозу, завершение боевых действий может наступить раньше только в случае серьезных событий, например, импичмента Дональда Трампа или смерти Владимира Путина. Пока же весной Москва будет продолжать активные операции на фронте, пытаясь одержать стратегические победы, но избегая дополнительных международных санкций.

"Пока в США будут праздновать рождественские праздники, российские войска на фронте будут действовать максимально агрессивно, пытаясь добиться значимых результатов", — отмечает Ступак.

Эксперт подчеркнул, что Путин намерен захватить Покровск, Константиновку и выйти на подконтрольные украинские города Славянск и Краматорск до конца года. До февраля 2026 Россия попытается прорвать украинскую оборону и ослабить ее позиции, после чего Москва может выдвинуть новые требования Украине, США и Европе.

Относительно переговоров с США Ступак отметил, что Кремль будет откладывать серьезные дипломатические шаги по меньшей мере до середины декабря 2025 года.

"Московские власти будут создавать иллюзию встречи, чтобы не возмутить Трампа и не спровоцировать ужесточение санкций", — подчеркнул он.

Как уже писали "Комментарии", запланированная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште потеряла актуальность, ведь, по мнению аналитиков The Hill Джонатана Свита и Марка Тота, российский президент уже достиг своих главных целей в прошлую пятницу. Среди них отсутствие поставок ракет Tomahawk для Украины и отказ США от введения вторичных санкций против РФ.