Путін отримав остаточну перемогу у Європі: озвучено тривожний сценарій для України

Запланована зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна в Будапешті втратила актуальність, адже, на думку аналітиків The Hill Джонатана Світа та Марка Тота, російський президент вже досяг своїх головних цілей минулої п’ятниці. Серед них – відсутність поставок ракет Tomahawk для України та відмова США від запровадження вторинних санкцій проти РФ.

Володимир Путін. Фото: УНІАН

"Не можна робити одне й те саме та сподіватися на інший результат. Основне питання полягає в тому, чому Путін постійно уникає відповідальності і не дозволяє Трампу просунутися вперед", — наголошують автори матеріалу.

При цьому Путін робить ставку на слабку реакцію Європи. Свідомо чи ні, команда Трампа поставила Україну у залежність від того, наскільки європейські країни готові фінансувати та захищати Київ. На думку аналітиків, Москва переконана, що Європа не зможе виконати ці завдання у достатньому обсязі, щоб змусити Путіна відмовитися від агресії проти України. Європа добре говорить, але діяти – не її сильна сторона, зазначають автори.

Водночас стратегія європейських країн відповідає принципу колишнього президента Джо Байдена "саме стільки, скільки потрібно". Тобто підтримка України обмежується виживанням та утриманням РФ у конфлікті, але не настільки, щоб дати Києву повну перемогу. Путін же прямо демонструє агресію, погрожуючи країнам НАТО вторгненням дронів, вертольотів та винищувачів у їхній повітряний простір.

Як вже писали "Коментарі", на Донеччині бойова ситуація залишається вкрай напруженою та динамічною. Водночас швидке просування російських військ і захоплення прифронтових міст найближчим часом виглядає малоймовірним. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив військовий оглядач Василь