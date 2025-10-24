logo_ukra

Путін вже точно провалив своє головне завдання цього року: вражаючий факт

Військовий оглядач зазначив, що плани Росії захопити весь Донбас до кінця весни є надто нереалістичними, адже нинішня ситуація цьому абсолютно не сприяє.

24 жовтня 2025, 13:10
На Донеччині бойова ситуація залишається вкрай напруженою та динамічною. Водночас швидке просування російських військ і захоплення прифронтових міст найближчим часом виглядає малоймовірним. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив військовий оглядач Василь Пехньо.

Путін вже точно провалив своє головне завдання цього року: вражаючий факт

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, фронт на Донбасі залишається нестабільним і передбачити подальший розвиток подій складно.

"Ситуація надто хитка, щоб робити конкретні прогнози. Проте майже нереально, щоб росіяни у найближчій перспективі змогли реалізувати свої плани щодо виходу на адміністративні кордони Донеччини”, — наголосив Пехньо. 

Він зазначив, що противник намагається просунутися в районі Покровська, однак це лише один із багатьох важливих напрямків.

“Окрім Покровська, є ще Мирноград, Костянтинівка, Лиман, Сіверськ — це ключові пункти першої лінії оборони. Далі розташовані стратегічно важливі міста Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка і Добропілля. До речі, спроба росіян прорватися до Добропілля завершилася для них повним провалом”, — зауважив військовий оглядач. 

Пехньо підкреслив, що заяви російського командування про можливе “звільнення” усіх територій Донбасу до кінця весни є надто оптимістичними та відірваними від реальності, адже нинішня ситуація на фронті цьому не сприяє.

“Робити довгострокові прогнози зараз небезпечно, але варто розуміти: Донбас — це не лише бій за Покровськ. Є ще безліч населених пунктів і укріплених районів, штурм яких обходиться росіянам надзвичайно дорого і триває тижнями”, — підсумував Пехньо. 

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч на 23 жовтня кілька регіонів Росії зазнали атак безпілотників, через що деякі аеропорти тимчасово призупиняли свою роботу. Зокрема, у підмосковному Красногорську один із дронів залетів у квартиру на 14-му поверсі багатоповерхівки, повідомляють російські ЗМІ.



