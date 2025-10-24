Путин уж точно провалил свою главную задачу в этом году: поразительный факт

В Донецкой области боевая ситуация остается крайне напряженной и динамичной. В то же время, быстрое продвижение российских войск и захват прифронтовых городов в ближайшее время выглядит маловероятным. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил военный обозреватель Василий Пехньо.

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, фронт на Донбассе остается нестабильным и предсказать дальнейшее развитие событий сложно.

"Ситуация слишком шаткая, чтобы делать конкретные прогнозы. Однако почти нереально, чтобы россияне в ближайшей перспективе смогли реализовать свои планы по выходу на административные границы Донбасса", — подчеркнул Пехньо.

Он отметил, что противник пытается продвинуться в районе Покровска, однако это лишь одно из многих важных направлений.

"Кроме Покровска, есть еще Мирноград, Константиновка, Лиман, Северск — это ключевые пункты первой линии обороны. Далее расположены стратегически важные города Славянск, Краматорск, Дружковка и Доброполье. Кстати, попытка россиян прорваться в Доброполье завершилась для них полным провалом".

Пехньо подчеркнул, что заявления российского командования о возможном "освобождении" всех территорий Донбасса до конца весны слишком оптимистичны и оторваны от реальности, ведь нынешняя ситуация на фронте этому не способствует.

"Делать долгосрочные прогнозы сейчас опасно, но стоит понимать: Донбасс — это не только бой за Покровск. Есть еще множество населенных пунктов и укрепленных районов, штурм которых обходится россиянам очень дорого и длится неделями", — подытожил Пехньо.

