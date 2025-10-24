logo_ukra

Європа на межі остаточної зради України: на Заході шокували сценарієм
Європа на межі остаточної зради України: на Заході шокували сценарієм

Адміністрація Трампа створила ситуацію, коли майбутнє України опинилося під впливом того, наскільки Європа готова фінансово підтримувати та обороняти Київ.

24 жовтня 2025, 14:35
Запланована зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна в Будапешті втратила актуальність, адже, на думку аналітиків The Hill Джонатана Світа та Марка Тота, російський президент вже досяг своїх головних цілей минулої п’ятниці. Серед них – відсутність поставок ракет Tomahawk для України та відмова США від запровадження вторинних санкцій проти РФ.

Європа на межі остаточної зради України: на Заході шокували сценарієм

Володимир Путін. Фото: УНІАН

"Не можна робити одне й те саме та сподіватися на інший результат. Основне питання полягає в тому, чому Путін постійно уникає відповідальності і не дозволяє Трампу просунутися вперед", — наголошують автори матеріалу. 

При цьому Путін робить ставку на слабку реакцію Європи. Свідомо чи ні, команда Трампа поставила Україну у залежність від того, наскільки європейські країни готові фінансувати та захищати Київ. На думку аналітиків, Москва переконана, що Європа не зможе виконати ці завдання у достатньому обсязі, щоб змусити Путіна відмовитися від агресії проти України. Європа добре говорить, але діяти – не її сильна сторона, зазначають автори.

Водночас стратегія європейських країн відповідає принципу колишнього президента Джо Байдена "саме стільки, скільки потрібно". Тобто підтримка України обмежується виживанням та утриманням РФ у конфлікті, але не настільки, щоб дати Києву повну перемогу. Путін же прямо демонструє агресію, погрожуючи країнам НАТО вторгненням дронів, вертольотів та винищувачів у їхній повітряний простір.

Як вже писали "Коментарі", на Донеччині бойова ситуація залишається вкрай напруженою та динамічною. Водночас швидке просування російських військ і захоплення прифронтових міст найближчим часом виглядає малоймовірним. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив військовий оглядач Василь 



