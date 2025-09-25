Війна з НАТО — лише прикриття: стало відомо про справжню мету Путіна

Російський диктатор Володимир Путін прагне повернути РФ геополітичну вагу, яку мав Радянський Союз після Другої світової війни. Проте він не хоче визнавати очевидного – світ суттєво змінився, і відновлення колишнього статусу є недосяжним. Про це в інтерв’ю Главреду заявила політичний аналітик Ольга Курносова.

Фото: з відкритих джерел

Вона нагадала, що напередодні повномасштабного вторгнення в Україну Кремль висунув Заходу низку ультимативних вимог.

“Путін чітко заявляв: НАТО має відійти до позицій 1997 року. Тобто йшлося не лише про Україну чи захоплення окремих територій – він одразу показав, що це протистояння значно ширше. Йдеться про конфлікт із самим Північноатлантичним альянсом”, – зазначила Курносова.

Аналітик переконана, що поки Путін залишається на посаді, агресивна політика Москви лише загострюватиметься. Кремль продовжить випробовувати рішучість НАТО і збільшувати військову міць.

Водночас вона звертає увагу на можливі зрушення у майбутньому:

“Питання лише в тому, як довго він утримуватиметься при владі. У Росії або серед політичної еміграції рано чи пізно визріють передумови для його усунення. Я вірю, що після його відходу можливості для змін значно зростуть".

Курносова також наголосила: найважливішим після завершення путінського правління стане те, що в самій РФ можуть з’явитися сили, які готові вести реальний діалог із Заходом – зокрема й щодо врегулювання війни в Україні.

