logo_ukra

BTC/USD

111393

ETH/USD

4002.28

USD/UAH

41.41

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Війна з НАТО — лише прикриття: стало відомо про справжню мету Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Війна з НАТО — лише прикриття: стало відомо про справжню мету Путіна

Раніше Путін вимагав, аби НАТО відкотилося до меж 1997 року.

25 вересня 2025, 14:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російський диктатор Володимир Путін прагне повернути РФ геополітичну вагу, яку мав Радянський Союз після Другої світової війни. Проте він не хоче визнавати очевидного – світ суттєво змінився, і відновлення колишнього статусу є недосяжним. Про це в інтерв’ю Главреду заявила політичний аналітик Ольга Курносова.

Війна з НАТО — лише прикриття: стало відомо про справжню мету Путіна

Фото: з відкритих джерел

Вона нагадала, що напередодні повномасштабного вторгнення в Україну Кремль висунув Заходу низку ультимативних вимог.

“Путін чітко заявляв: НАТО має відійти до позицій 1997 року. Тобто йшлося не лише про Україну чи захоплення окремих територій – він одразу показав, що це протистояння значно ширше. Йдеться про конфлікт із самим Північноатлантичним альянсом”, – зазначила Курносова. 

Аналітик переконана, що поки Путін залишається на посаді, агресивна політика Москви лише загострюватиметься. Кремль продовжить випробовувати рішучість НАТО і збільшувати військову міць.

Водночас вона звертає увагу на можливі зрушення у майбутньому:

“Питання лише в тому, як довго він утримуватиметься при владі. У Росії або серед політичної еміграції рано чи пізно визріють передумови для його усунення. Я вірю, що після його відходу можливості для змін значно зростуть". 

Курносова також наголосила: найважливішим після завершення путінського правління стане те, що в самій РФ можуть з’явитися сили, які готові вести реальний діалог із Заходом – зокрема й щодо врегулювання війни в Україні.

Як вже писали "Коментарі", українські безпілотники нещодавно здійснили атаки на стратегічні порти Росії — у Новоросійську та Туапсе. Як повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, подібні удари можуть повторитися і щодо інших важливих об'єктів на території країни-агресора.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини