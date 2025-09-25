Война с НАТО — только прикрытие: стало известно о настоящей цели Путина

Российский диктатор Владимир Путин стремится вернуть РФ геополитический вес, который имел Советский Союз после Второй мировой войны. Однако он не хочет признавать очевидного – мир существенно изменился, и восстановление прежнего статуса недостижимо. Об этом в интервью Главреду заявила политический аналитик Ольга Курносова.

Фото: из открытых источников

Она напомнила, что в преддверии полномасштабного вторжения в Украину Кремль выдвинул Западу ряд ультимативных требований.

"Путин четко заявлял: НАТО должна отойти к позициям 1997 года. То есть речь шла не только об Украине или о захвате отдельных территорий — он сразу показал, что это противостояние значительно шире. Речь идет о конфликте с самим Североатлантическим альянсом", — отметила Курносова.

Аналитик убеждена, что пока Путин остается в должности, агрессивная политика Москвы будет только обостряться. Кремль продолжит испытывать решительность НАТО и увеличивать военную мощь.

В то же время она обращает внимание на возможные сдвиги в будущем:

"Вопрос только в том, как долго он будет удерживаться у власти. В России или среди политической эмиграции рано или поздно созреют предпосылки для его устранения. Я верю, что после его ухода возможности для изменений значительно возрастут".

Курносова также подчеркнула: самым важным после завершения путинского правления станет то, что в самой РФ могут появиться силы, которые готовы вести реальный диалог с Западом – в том числе по урегулированию войны в Украине.

Как уже писали "Комментарии", украинские беспилотники недавно совершили атаки на стратегические порты России — в Новороссийске и Туапсе. Как сообщил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, подобные удары могут повториться и в отношении других важных объектов на территории страны-агрессора.