Чекайте на нові потужні удари: у ЗСУ анонсували подальше пекло у Росії

Українські безпілотники нещодавно здійснили атаки на стратегічні порти Росії — у Новоросійську та Туапсе. Як повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, подібні удари можуть повторитися і щодо інших важливих об'єктів на території країни-агресора.

Фото: з відкритих джерел

"Порти, розташовані на Чорноморському узбережжі, відіграють ключову роль для Росії, зокрема для експорту танкерної нафти. Найбільшу вагу тут має, звісно, Новоросійськ", — пояснив Плетенчук.

Він зазначив, що наразі складно визначити рівень російської готовності до таких атак, адже удари по об’єктах нафтогазової інфраструктури останнім часом стали регулярними. Це свідчить про системну вразливість таких цілей.

Плетенчук також натякнув, що подібні операції можуть бути продовжені. За його словами, у зоні ризику перебувають інші російські об'єкти, що безпосередньо забезпечують логістику окупаційної армії.

"Цілком імовірно, що ми побачимо нові удари, які призведуть до суттєвих пошкоджень або навіть повного знищення таких об’єктів. Плани ніхто не розкриє, але потрібно розуміти, що ці цілі розташовані на відстані, яку наша зброя здатна подолати. Це вже підтверджено офіційно", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно морські дрони атакували порт у Туапсе (Краснодарський край). У соціальних мережах з’являлися повідомлення про вибухи й автоматні черги, а місцева влада попередила про загрозу дронів-камікадзе, які можуть проникати в портову зону.

Як вже писали "Коментарі", міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер підтвердив підтримку територіальної цілісності України, наголосивши, що Анкара ніколи не визнавала анексію Криму Росією. Про це повідомило інформаційне агентство qha 24 вересня.