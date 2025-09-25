Путін буде у шоці: у Ердогана зробили гучну заяву про окупацію Криму

Рубрики
Клименко Елена
Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер підтвердив підтримку територіальної цілісності України, наголосивши, що Анкара ніколи не визнавала анексію Криму Росією. Про це повідомило інформаційне агентство qha 24 вересня.
Фото: з відкритих джерел
Гюлер зробив цю заяву під час саміту Кримської платформи, що проходив у рамках Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Він акцентував увагу на важливості збереження суверенітету України і засудив окупацію півострова російськими військами.
Очільник турецького оборонного відомства підкреслив, що мирне врегулювання кримського питання має бути невід’ємною частиною загального процесу встановлення справедливого та тривалого миру в Україні. Він також звернув увагу на важливість захисту прав кримських татар, які для Туреччини є не лише питанням зовнішньої політики, а й моральним і історичним обов’язком.
Гюлер запевнив, що Туреччина й надалі докладатиме зусиль для захисту прав і свобод кримськотатарського народу.
"Ми підтверджуємо свою відданість Кримській платформі і маємо на меті не лише відстоювати кримську справу, але й підтримувати інтереси незалежної, суверенної і процвітаючої України", — заявив він.
Нагадаємо, що раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також наголосив, що Крим має повернутися до складу України відповідно до норм міжнародного права.
