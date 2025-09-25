logo_ukra

BTC/USD

111678

ETH/USD

4016.21

USD/UAH

41.41

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін буде у шоці: у Ердогана зробили гучну заяву про окупацію Криму
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін буде у шоці: у Ердогана зробили гучну заяву про окупацію Криму

Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер висловився щодо Криму та підтримки територіальної цілісності України.

25 вересня 2025, 13:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер підтвердив підтримку територіальної цілісності України, наголосивши, що Анкара ніколи не визнавала анексію Криму Росією. Про це повідомило інформаційне агентство qha 24 вересня.

Путін буде у шоці: у Ердогана зробили гучну заяву про окупацію Криму

Фото: з відкритих джерел

Гюлер зробив цю заяву під час саміту Кримської платформи, що проходив у рамках Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Він акцентував увагу на важливості збереження суверенітету України і засудив окупацію півострова російськими військами.

Очільник турецького оборонного відомства підкреслив, що мирне врегулювання кримського питання має бути невід’ємною частиною загального процесу встановлення справедливого та тривалого миру в Україні. Він також звернув увагу на важливість захисту прав кримських татар, які для Туреччини є не лише питанням зовнішньої політики, а й моральним і історичним обов’язком.

Гюлер запевнив, що Туреччина й надалі докладатиме зусиль для захисту прав і свобод кримськотатарського народу.

"Ми підтверджуємо свою відданість Кримській платформі і маємо на меті не лише відстоювати кримську справу, але й підтримувати інтереси незалежної, суверенної і процвітаючої України", — заявив він. 

Нагадаємо, що раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також наголосив, що Крим має повернутися до складу України відповідно до норм міжнародного права.

Як вже писали "Коментарі", дипломат і колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур висловив свою думку щодо заяви Дональда Трампа про те, що Україна поверне свої території. За його словами, найголовніше, щоб позиція президента США була послідовною і стабільною, а не одноразовою емоційною реакцією.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини