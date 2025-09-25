Путин будет в шоке: у Эрдогана сделали громкое заявление об оккупации Крыма

Рубрики
Клименко Елена
Министр обороны Турции Яшар Гюлер подтвердил поддержку территориальной целостности Украины, отметив, что Анкара никогда не признавала аннексию Крыма Россией. Об этом сообщило информационное агентство QHA 24 сентября.
Гюллер сделал это заявление на саммите Крымской платформы, который проходил в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он акцентировал внимание на важности сохранения суверенитета Украины и осудил оккупацию полуострова русскими войсками.
Глава турецкого оборонного ведомства подчеркнул, что мирное урегулирование крымского вопроса должно быть неотъемлемой частью общего процесса установления справедливого и продолжительного мира в Украине. Он также обратил внимание на важность защиты прав крымских татар, которые для Турции являются не только вопросом внешней политики, но и моральным и историческим долгом.
Гюллер заверил, что Турция и дальше будет прилагать усилия для защиты прав и свобод крымскотатарского народа.
" Мы подтверждаем свою преданность Крымской платформе и преследуем цель не только отстаивать крымское дело, но и поддерживать интересы независимой, суверенной и преуспевающей Украины", — заявил он.
Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также подчеркнул, что Крым должен вернуться в состав Украины в соответствии с нормами международного права.
Как уже писали "Комментарии", дипломат и бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур высказал свое мнение по поводу заявления Дональда Трампа о том, что Украина вернет свои территории. По его словам, самое главное, чтобы позиция президента США была последовательной и стабильной, а не однократной эмоциональной реакцией.