Ждите новых мощных ударов: в ВСУ анонсировали дальнейший ад в России

Украинские беспилотники недавно совершили атаки на стратегические порты России — в Новороссийске и Туапсе. Как сообщил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, подобные удары могут повториться и в отношении других важных объектов на территории страны-агрессора.

Фото: из открытых источников

"Порты, расположенные на Черноморском побережье, играют ключевую роль для России, в частности для экспорта танкерной нефти. Наибольший вес здесь, конечно, Новороссийск", — пояснил Плетенчук.

Он отметил, что сложно определить уровень российской готовности к таким атакам, ведь удары по объектам нефтегазовой инфраструктуры в последнее время стали регулярными. Это свидетельствует о системной уязвимости таких целей.

Плетенчук также намекнул, что подобные операции могут быть продолжены. По его словам, в зоне риска находятся другие российские объекты, непосредственно обеспечивающие логистику оккупационной армии.

"Вполне вероятно, что мы увидим новые удары, которые приведут к существенным повреждениям или даже полному уничтожению таких объектов. Планы никто не раскроет, но нужно понимать, что эти цели расположены на расстоянии, которое наше оружие способно преодолеть. Это уже подтверждено официально", — добавил он.

Напомним, недавно морские дроны атаковали порт в Туапсе (Краснодарский край). В социальных сетях появлялись сообщения о взрывах и автоматных очередях, а местные власти предупредили об угрозе дронов-камикадзе, которые могут проникать в портовую зону.

Как уже писали "Комментарии", министр обороны Турции Яшар Гюлер подтвердил поддержку территориальной целостности Украины, отметив, что Анкара никогда не признавала аннексию Крыма Россией. Об этом сообщило информационное агентство QHA 24 сентября.