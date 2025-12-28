logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Війна як бізнес-план: хто з російських багатіїв заробляє на крові
commentss НОВИНИ Всі новини

Війна як бізнес-план: хто з російських багатіїв заробляє на крові

Війна проти України не послабила позиції російських мільярдерів, а навпаки — остаточно прив’язала їхні статки та безпеку до влади Володимира Путіна

28 грудня 2025, 22:09
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російські мільярдери за роки правління Володимир Путін втратили будь-який самостійний політичний вплив і перетворилися на залежну частину режиму, яка мовчки підтримує війну. Про це йдеться в аналітичному матеріалі BBC, присвяченому ролі великих грошей у сучасній Росії.

Війна як бізнес-план: хто з російських багатіїв заробляє на крові

Ціна підтримки режиму путіна

За даними видання, за 25 років при владі Путін методично зламав незалежність олігархів. Якщо на початку 2000-х вони могли впливати на політику, то нині їхня роль зводиться до фінансування економіки війни та демонстративної лояльності Кремлю.

Попри жорсткі західні санкції, російські мільярдери не стали опозицією режиму. Навпаки — санкції лише зміцнили їхню залежність від Путіна. Активи багатьох були заморожені за кордоном, можливості для втечі з Росії фактично перекриті, а отже єдиною гарантією збереження бізнесу для них залишилася лояльність до влади.

Тих, хто наважувався критикувати війну або дистанціюватися від Кремля, фактично змусили продати активи за безцінь і залишити країну. Натомість бізнесмени, які підтримали курс Путіна, отримали доступ до вигідних контрактів і ресурсів воєнної економіки.

За оцінками BBC, понад половина російських мільярдерів прямо або опосередковано заробляють на війні — через оборонні замовлення, логістику, енергетику, видобуток ресурсів або заміщення іноземних компаній, які пішли з ринку РФ.

У 2024 році список Forbes зафіксував рекордну кількість російських мільярдерів — 140 осіб із загальним статком близько 580 мільярдів доларів. Це найбільший показник за всю історію спостережень, попри війну та санкції.

Окрему роль відіграло масове згортання бізнесу західних компаній у Росії. Їхні активи скуповували наближені до Кремля структури за заниженими цінами. У результаті сформувалася нова група "воєнних лоялістів", чий добробут напряму залежить від продовження конфронтації з Заходом і війни проти України.

Таким чином, санкції не зруйнували економічну опору режиму, а в певному сенсі навіть допомогли Кремлю мобілізувати фінансові ресурси еліт для підтримки війни, зробивши мільярдерів заручниками власних статків і політичної системи Путіна.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у ніч на 28 грудня підрозділи Сили оборони України провели масштабну операцію зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії, уразивши одразу кілька стратегічно важливих об’єктів окупантів.



Джерело: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cp34vr1np61o?at_medium=RSS&at_campaign=rss
