logo

BTC/USD

87488

ETH/USD

2930.99

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Война как бизнес-план: кто из русских богачей зарабатывает на крови
commentss НОВОСТИ Все новости

Война как бизнес-план: кто из русских богачей зарабатывает на крови

Война против Украины не ослабила позиции российских миллиардеров, а наоборот — окончательно привязала их состояние и безопасность к власти Владимира Путина

28 декабря 2025, 22:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российские миллиардеры за годы правления Владимир Путин потеряли любое самостоятельное политическое влияние и превратились в зависимую часть режима, молча поддерживающую войну. Об этом говорится в аналитическом материале BBC , посвященном роли больших денег в современной России.

Война как бизнес-план: кто из русских богачей зарабатывает на крови

Цена поддержки режима Путина

По данным издания, за 25 лет у власти Путин методически сломал независимость олигархов. Если в начале 2000-х они могли влиять на политику, то их роль сводится к финансированию экономики войны и демонстративной лояльности Кремлю.

Несмотря на жесткие западные санкции, российские миллиардеры не стали оппозицией режиму. Напротив, санкции лишь укрепили их зависимость от Путина. Активы многих были заморожены за границей, возможности для бегства из России фактически перекрыты, а значит, единственной гарантией сохранения бизнеса для них осталась лояльность к власти.

Те, кто решался критиковать войну или дистанцироваться от Кремля, фактически заставили продать активы за бесценок и покинуть страну. Зато бизнесмены, поддержавшие курс Путина, получили доступ к выгодным контрактам и ресурсам военной экономики.

По оценкам BBC, более половины российских миллиардеров прямо или косвенно зарабатывают на войне — из-за оборонных заказов, логистики, энергетики, добычи ресурсов или замещения иностранных компаний, ушедших с рынка РФ.

В 2024 году список Forbes зафиксировал рекордное количество российских миллиардеров — 140 человек с общим состоянием около 580 миллиардов долларов. Это самый большой показатель за всю историю наблюдений, несмотря на войну и санкции.

Отдельную роль сыграло массовое сворачивание бизнеса западных компаний в России. Их активы скупали приближенные к Кремлю структуры по заниженным ценам. В результате сформировалась новая группа "военных лоялистов", чье благосостояние напрямую зависит от продолжения конфронтации с Западом и войны против Украины.

Таким образом, санкции не разрушили экономическую опору режима, а в определенном смысле даже помогли Кремлю мобилизовать финансовые ресурсы элит для поддержки войны, сделав миллиардеров заложниками собственного состояния и политической системы Путина.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь на 28 декабря подразделения Силы обороны Украины провели масштабную операцию по снижению военно-экономического потенциала России, поразив сразу несколько стратегически важных объектов оккупантов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cp34vr1np61o?at_medium=RSS&at_campaign=rss
Теги:

Новости

Все новости