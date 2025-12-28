Война как бизнес-план: кто из русских богачей зарабатывает на крови

Российские миллиардеры за годы правления Владимир Путин потеряли любое самостоятельное политическое влияние и превратились в зависимую часть режима, молча поддерживающую войну. Об этом говорится в аналитическом материале BBC , посвященном роли больших денег в современной России.

Цена поддержки режима Путина

По данным издания, за 25 лет у власти Путин методически сломал независимость олигархов. Если в начале 2000-х они могли влиять на политику, то их роль сводится к финансированию экономики войны и демонстративной лояльности Кремлю.

Несмотря на жесткие западные санкции, российские миллиардеры не стали оппозицией режиму. Напротив, санкции лишь укрепили их зависимость от Путина. Активы многих были заморожены за границей, возможности для бегства из России фактически перекрыты, а значит, единственной гарантией сохранения бизнеса для них осталась лояльность к власти.

Те, кто решался критиковать войну или дистанцироваться от Кремля, фактически заставили продать активы за бесценок и покинуть страну. Зато бизнесмены, поддержавшие курс Путина, получили доступ к выгодным контрактам и ресурсам военной экономики.

По оценкам BBC, более половины российских миллиардеров прямо или косвенно зарабатывают на войне — из-за оборонных заказов, логистики, энергетики, добычи ресурсов или замещения иностранных компаний, ушедших с рынка РФ.

В 2024 году список Forbes зафиксировал рекордное количество российских миллиардеров — 140 человек с общим состоянием около 580 миллиардов долларов. Это самый большой показатель за всю историю наблюдений, несмотря на войну и санкции.

Отдельную роль сыграло массовое сворачивание бизнеса западных компаний в России. Их активы скупали приближенные к Кремлю структуры по заниженным ценам. В результате сформировалась новая группа "военных лоялистов", чье благосостояние напрямую зависит от продолжения конфронтации с Западом и войны против Украины.

Таким образом, санкции не разрушили экономическую опору режима, а в определенном смысле даже помогли Кремлю мобилизовать финансовые ресурсы элит для поддержки войны, сделав миллиардеров заложниками собственного состояния и политической системы Путина.

