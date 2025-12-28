Вибухи в Росії: палають НПЗ та склади окупантів

Рубрики
Ткачова Марія
У ніч на 28 грудня підрозділи Сили оборони України провели масштабну операцію зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії, уразивши одразу кілька стратегічно важливих об’єктів окупантів.
Українська атака по НПЗ
Однією з головних цілей став Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ. Зафіксовано влучання ударних безпілотників по території підприємства, після чого на заводі спалахнула пожежа. Ступінь руйнувань наразі уточнюється.
Сизранський НПЗ є одним із ключових підприємств російської нафтопереробки. Його річна потужність становить від 7 до майже 9 мільйонів тонн нафти. Завод входить до енергетичного тилу РФ і безпосередньо задіяний у забезпеченні збройних сил паливом та нафтопродуктами.
Крім удару по НПЗ, українські сили успішно уразили низку інших важливих військових об’єктів противника. Зокрема, було знищено місце зберігання та технічного обслуговування безекіпажних катерів у районі Чорноморського на тимчасово окупованій території Криму.
Також під удар потрапив ремонтний підрозділ 1435-го мотострілецького полку РФ поблизу Антрацита на Луганщині, понтонна переправа неподалік Ніконорівки та склад зберігання ударних безпілотників типу "Шахед" у Макіївці на Донеччині.
Окремо підтверджено результати попередньої атаки на завод ЛУКОЙЛ-Волгограднєфтєпереробка у Волгоградській області РФ. Внаслідок ураження було пошкоджено трубопровід нафтопродуктів та технологічну установку з виробництва масел.
Втрати російської сторони наразі уточнюються. У Генштабі наголошують, що такі удари є частиною системної роботи зі знищення логістики, енергетичного тилу та виробничих можливостей армії РФ.
Сили оборони України заявляють, що й надалі продовжуватимуть операції, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу держави-агресора та примушення Росії припинити збройну агресію проти України.