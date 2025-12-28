Взрывы в России: пылают НПЗ и склады окупантов

В ночь на 28 декабря подразделения Силы обороны Украины провели масштабную операцию по снижению военно-экономического потенциала России, поразив несколько стратегически важных объектов оккупантов.

Украинская атака по НПЗ

Одной из главных целей стал Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ. Зафиксировано попадание ударных беспилотников по территории предприятия, после чего на заводе вспыхнул пожар. Степень разрушений в настоящее время уточняется.

Сызранский НПЗ является одним из ключевых предприятий российской переработки нефти. Его годовая мощность составляет от 7 до 9 миллионов тонн нефти. Завод входит в энергетический тыл РФ и напрямую задействован в обеспечении вооруженных сил топливом и нефтепродуктами.

Помимо удара по НПЗ украинские силы успешно поразили ряд других важных военных объектов противника. В частности, было уничтожено место хранения и технического обслуживания безэкипажных катеров в районе Черноморского на временно оккупированной территории Крыма.

Также под удар попало ремонтное подразделение 1435 мотострелкового полка РФ вблизи Антрацита на Луганщине, понтонная переправа неподалеку от Никоновки и склад хранения ударных беспилотников типа "Шахед" в Макеевке Донецкой области.

Отдельно подтверждены результаты предварительной атаки на завод ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка в Волгоградской области РФ. В результате поражения были повреждены трубопровод нефтепродуктов и технологическая установка по производству масел.

Потери российской стороны пока уточняются. В Генштабе отмечают, что подобные удары являются частью системной работы по уничтожению логистики, энергетического тыла и производственных возможностей армии РФ.

Силы обороны Украины заявляют, что и дальше будут продолжать операции, направленные на подрыв военно-экономического потенциала государства-агрессора и принуждение России прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России умер бывший заместитель министра обороны РФ Юрий Садовенко. О смерти 57-летнего генерала 25 декабря сообщило государственное агентство ТАСС, ссылаясь на его оцепление. Официальная причина – сердечное заболевание.