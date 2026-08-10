Війна виходить за межі поля бою: за чим тепер полюють Україна та РФ

Україна та Росія дедалі активніше намагаються бити не лише по військових об'єктах, а й по людях, які створюють та масштабують виробництво безпілотників. Керівники компаній, інженери та розробники дронових технологій фактично перетворюються на окрему стратегічну ціль. Про це пише Fox News.

Далекобійні удари у війні. Фото: з відкритих джерел

Одним із останніх епізодів журналісти називають вибух автомобіля поблизу Єкатеринбурга 4 серпня. Внаслідок інциденту міг постраждати Володимир Ткачук, керівник російського виробника безпілотників "Уральдронзавод". За кілька днів до цього в Тулі отримав три кульові поранення керівник іншої російської дронової компанії Андрій Черезов.

Генеральний директор виробника дронів Draganfly Кемерон Челл пояснив, чому такі атаки стають дедалі важливішими. За його словами, знищити всю розподілену інфраструктуру виробництва практично неможливо, тому удар по ключовій людині може дати швидкий результат.

Особливо це небезпечно для сфери БпЛА, де технології змінюються надзвичайно швидко. За оцінкою Челла, значні оновлення можуть з'являтися кожні 10–30 днів. Виведення з гри одного інженера чи керівника здатне спричинити оперативний збій і на тривалий час загальмувати постачання озброєння на фронт.

Про ризики свідчать і події в Німеччині. Там правоохоронці затримали двох людей, яких підозрюють у шпигунстві на користь РФ. За даними журналістів, вони могли готувати напад на керівника баварської компанії, що займається виробництвом дронів. Цей епізод перегукується зі спробою замаху на керівника Rheinmetall.

Челл прогнозує, що значення таких атак лише зростатиме через розвиток штучного інтелекту та автономних БпЛА. Саме інженери, які створюють ці технології, можуть стати одними з найцінніших цілей.

Водночас експерт вважає, що Росія та Україна використовують різні підходи: Москва частіше спирається на розвідку, стеження та агентурну роботу за кордоном, тоді як українські операції, за його оцінкою, можуть бути більш прямолінійними.

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