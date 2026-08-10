Ударів ракетами по Україні справді може стати менше: чому тепер все залежить від США

Україна може зіткнутися не лише з дефіцитом ракет Patriot, а й із проблемою доступу до технології, яка робить ці комплекси ефективними проти російської балістики. Як пише The Telegraph, у центрі проблеми – невеликий радар, виготовлений компанією Boeing в американському Алабамі.

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про активну радіолокаційну головку PAC-3 Ka-Band. Саме вона в останні секунди польоту виявляє ракету противника та допомагає перехоплювачу Patriot здійснити пряме зіткнення з ціллю.

Ця технологія настільки чутлива, що США обмежують її передачу навіть найближчим союзникам. За даними видання, попри те що близько 20 країн використовують Patriot, повноцінні технологічні креслення для виробництва системи Вашингтон охороняє особливо ретельно. Лише Німеччина та Японія мають ліцензії на виробництво окремих компонентів.

Для України проблема критична. Президент Володимир Зеленський та військове керівництво побоюються надзвичайно складної зими через можливі масштабні ракетні атаки РФ. Києву, за оцінкою The Telegraph, необхідні близько 300 перехоплювачів Patriot.

Водночас навіть отримання технології не означатиме швидкого запуску українського виробництва. Японії знадобилося близько трьох років, щоб уперше успішно випробувати PAC-3. Американські експерти попереджають, що Україні може знадобитися аналогічний час.

Ще складніше – створити новий ланцюг постачання та перевірити підприємства, інженерів і субпідрядників, які матимуть доступ до секретних технологій.

Саме тут виникає головний страх Вашингтона. Американські чиновники побоюються, що передані Україні технології можуть зрештою потрапити до Росії. Джерело, близьке до адміністрації Дональда Трампа, заявило про занепокоєння через випадки потрапляння західного озброєння на європейський чорний ринок.

Таким чином, для Києва Patriot – це не просто питання кількості ракет. Україна фактично просить США відкрити доступ до однієї з найбільш захищених військових технологій, а Вашингтон змушений балансувати між допомогою союзнику та ризиком втрати секретів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – до 24 серпня на Київ чекає небачене: який наказ віддав Путін.



