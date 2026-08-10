Ударов ракетами по Украине может стать меньше: почему теперь все зависит от США

Украина может столкнуться не только с дефицитом ракет Patriot, но и проблемой доступа к технологии, которая делает эти комплексы эффективными против российской баллистики. Как пишет The Telegraph, в центре проблемы – небольшой радар, изготовленный компанией Boeing в американском Алабаме.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Речь идет об активной радиолокационной головке PAC-3 Ka-Band. Именно она в последние секунды полета обнаруживает ракету противника и помогает перехватчику Patriot осуществить прямое столкновение с целью.

Эта технология настолько чувствительна, что США ограничивают ее передачу даже ближайшим союзникам. По данным издания, несмотря на то, что около 20 стран используют Patriot, полноценные технологические чертежи для производства системы Вашингтон охраняет особенно тщательно. Только у Германии и Японии есть лицензии на производство отдельных компонентов.

Для Украины проблема критическая. Президент Владимир Зеленский и военное руководство опасаются чрезвычайно сложной зимы из-за возможных масштабных ракетных атак РФ. Киеву, по оценке The Telegraph, необходимо около 300 перехватчиков Patriot.

В то же время, даже получение технологии не будет означать быстрого запуска украинского производства. Японии понадобилось около трех лет, чтобы впервые успешно опробовать PAC-3. Американские эксперты предупреждают, что Украине может потребоваться аналогичное время.

Еще сложнее – создать новую цепь поставок и проверить предприятия, инженеров и субподрядчиков, которые будут иметь доступ к секретным технологиям.

Именно здесь возникает главный ужас Вашингтона. Американские чиновники опасаются, что переданные Украине технологии могут в конце концов попасть в Россию. Источник, близкий к администрации Дональда Трампа, заявил о беспокойстве из-за случаев попадания западного вооружения на европейский черный рынок.

Таким образом, для Киева Patriot – это не просто вопрос о количестве ракет. Украина фактически просит США открыть доступ к одной из наиболее защищенных военных технологий, а Вашингтон вынужден балансировать между помощью союзника и риском потери секретов.

Также издание "Комментарии" сообщало – до 24 августа Киев ждет невиданное: какой приказ отдал Путин.



