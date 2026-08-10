Война выходит за пределы поля боя: за чем теперь охотятся Украина и РФ

Украина и Россия все активнее пытаются бить не только по военным объектам, но и людям, которые создают и масштабируют производство беспилотников. Руководители компаний, инженеры и разработчики дроновых технологий фактически превращаются в отдельную стратегическую цель. Об этом пишет Fox News.

Дальнобойные удары в войне. Фото: из открытых источников

Одним из последних эпизодов журналисты называют взрыв автомобиля вблизи Екатеринбурга 4 августа. В результате инцидента мог пострадать Владимир Ткачук, руководитель российского производителя беспилотников "Уральдронзавод". За несколько дней до этого в Туле получил три шаровых ранения руководитель другой российской дроновой компании Андрей Черезов.

Генеральный директор производителя дронов Draganfly Кэмерон Челл объяснил, почему такие атаки становятся все важнее. По его словам, уничтожить всю распределенную инфраструктуру производства практически невозможно, поэтому удар по ключевому человеку может дать быстрый результат.

Особенно это опасно для сферы БпЛА, где технологии меняются очень быстро. По оценке Челла, значительные обновления могут появляться каждые 10-30 дней. Вывод из игры одного инженера или руководителя способен вызвать оперативный сбой и на длительное время затормозить поставки вооружения на фронт.

О рисках свидетельствуют события в Германии. Там правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ. По данным журналистов, они могли готовить нападение на руководителя баварской компании, занимающейся производством дронов. Этот эпизод перекликается с попыткой покушения на руководителя Rheinmetall.

Челл прогнозирует, что значение таких атак будет только расти из-за развития искусственного интеллекта и автономных БПЛА. Именно инженеры, создающие эти технологии могут стать одними из самых ценных целей.

В то же время эксперт считает, что Россия и Украина используют разные подходы: Москва чаще опирается на разведку, слежку и агентурную работу за рубежом, тогда как украинские операции, по его оценке, могут быть более прямолинейными.

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