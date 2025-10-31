Війна в Україні завершиться: озвучено несподіваний прогноз дій Путіна

Російсько-українська війна, за оцінкою експертів, поки що не має реальних передумов для швидкого завершення. Наразі не видно можливостей ані для капітуляції, ані для замороження конфлікту. Про це у своїй авторській колонці для "Главреда" повідомив колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

На його думку, змусити Кремль припинити агресію можуть лише два чинники.

"Перший — досягнення Путіним власних цілей, другий — виснаження або Росії, або України", — зазначив Тука.

Як пояснює експерт, у разі реалізації першого сценарію можлива заморозка війни вздовж нинішньої лінії фронту, а у другому — капітуляція України. Водночас він визнає, що теоретично втома може настати в обох сторін одночасно, але нині немає передумов для реалізації жодного з варіантів.

"Тому війна триватиме ще довго — не рік і не два. Ба більше, війна може розкручуватися, причому цілком імовірні два варіанти: у війну будуть втягуватися інші країни, і війна може вийти за межі України та перекинутися на території інших держав", — підсумував Тука.

Схожої думки дотримується і військовий аналітик, ветеран російсько-української війни та майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман. Він наголосив, що бойові дії, найімовірніше, продовжаться й після завершення цього року, адже Росія має ресурси для ведення війни щонайменше до літа 2026 року.

"Активна фаза бойових дій може завершитися приблизно в середині наступного року. Водночас хоч і існує певна можливість досягнення перемир’я вже цьогоріч, вона залишається вкрай низькою", — зазначив Гетьман.

