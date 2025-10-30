Атака РФ на Україну: стало відомо, чому вона була особливо небезпечною

30 жовтня російська армія здійснила масштабний ракетно-дроновий удар по Україні. Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат у ефірі телемарафону повідомив, що за характером та масштабом подібна атака вже відбувалася 5 жовтня.

Фото: з відкритих джерел

За словами Ігната, ворог застосував 705 засобів повітряного нападу, включно з різними типами дронів і ракет.

"Ця атака була дуже схожа на ту, що відбулася 5 жовтня, і за характером, і за вибором цілей", – зазначив він.

Військовий уточнив, що цього разу російські сили задіяли практично всю наявну номенклатуру озброєння: ракети повітряного, морського та наземного базування були спрямовані по різних регіонах України.

"Балістичні ракети перехоплюються системами Patriot, але ворог застосував "Іскандер-М", KN-23 та аеробалістику Х-47М2 'Кинджал'. Це створило значне навантаження на ППО, як на техніку, так і на персонал", – додав Ігнат.

Попри складність атаки, Повітряні сили збили 623 повітряні цілі, що є значним результатом. Він також підкреслив, що ударні дрони типу "Шахед", які Росія застосовує з жовтня 2022 року, постійно модернізуються, ускладнюючи їхнє придушення засобами РЕБ та знищення мобільними вогневими групами.

Вночі 30 жовтня РФ застосувала понад 650 дронів і більше п’яти десятків ракет різних типів, включаючи балістику та аеробалістику. Президент України Володимир Зеленський повідомив про пошкодження житлових будинків у Запоріжжі та руйнування гуртожитку, поранення десятків цивільних, серед яких п’ятеро дітей, а також про загиблих. Значні удари були завдані по енергетичній інфраструктурі на Вінниччині, Київщині, Миколаївщині, Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, Сумщині, Івано-Франківщині та Львівщині.

