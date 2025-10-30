Атака РФ на Украину: стало известно, почему она была особенно опасна

30 октября российская армия нанесла масштабный ракетно-дроновый удар по Украине. Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что по характеру и масштабу подобная атака уже происходила 5 октября.

Фото: из открытых источников

По словам Игната, враг применил 705 средств воздушного нападения, включая разные типы дронов и ракет.

"Эта атака была очень похожа на произошедшую 5 октября и по характеру, и по выбору целей", — отметил он.

Военный уточнил, что в этот раз российские силы задействовали практически всю номенклатуру вооружения: ракеты воздушного, морского и наземного базирования были направлены по разным регионам Украины.

"Балистические ракеты перехватываются системами Patriot, но враг применил "Искандер-М", KN-23 и аэробалистику Х-47М2 "Кинжал". Это создало значительную нагрузку на ПВО, как на технику, так и на персонал", — добавил Игнат.

Несмотря на сложность атаки, Воздушные силы сбили 623 воздушных целя, что является значительным результатом. Он также подчеркнул, что ударные дроны типа "Шахед", применяемые Россией с октября 2022 года, постоянно модернизируются, усложняя их подавление средствами РЭБ и уничтожение мобильными огневыми группами.

Ночью 30 октября РФ применила более 650 дронов и более пяти десятков ракет разных типов, включая баллистику и аэробалистику. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о повреждении жилых домов в Запорожье и разрушении общежития, ранении десятков гражданских, среди которых пятеро детей, а также о погибших. Значительные удары были нанесены по энергетической инфраструктуре в Винницкой, Киевской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

