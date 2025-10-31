Война в Украине завершится: озвучен неожиданный прогноз действий Путина

Российско-украинская война, по оценке экспертов, пока не имеет реальных предпосылок для скорейшего завершения. Пока не видны возможности ни для капитуляции, ни для замораживания конфликта. Об этом в своей авторской колонке для " Главреда " сообщил бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Фото: из открытых источников

По его мнению, вынудить Кремль прекратить агрессию могут только два фактора.

" Первый — достижение Путиным собственных целей, второй — истощение либо России, либо Украины " , — отметил Тука.

Как объясняет эксперт, в случае реализации первого сценария возможна заморозка войны вдоль нынешней линии фронта, а во втором – капитуляция Украины. В то же время, он признает, что теоретически усталость может наступить у обеих сторон одновременно, но сейчас нет предпосылок для реализации ни одного из вариантов.

" Поэтому война будет продолжаться еще долго — не год и не два. Более того, война может раскручиваться, причем вполне вероятны два варианта: в войну будут втягиваться другие страны, и война может выйти за пределы Украины и перекинуться на территории других государств " , — подытожил Тука.

Похожего мнения придерживается и военный аналитик, ветеран российско-украинской войны и майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман. Он подчеркнул, что боевые действия, вероятнее всего, продолжатся и после завершения этого года, ведь у России есть ресурсы для ведения войны по меньшей мере до лета 2026 года.

" Активная фаза боевых действий может завершиться примерно в середине следующего года. В то же время хотя и существует определенная возможность достижения перемирия уже в этом году, она остается крайне низкой " , — отметил Гетьман.

