“Війна в Україні вже програна”: Арестович вказав, хто стане справжнім переможцем

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович, хто дає неочікувані прогнози щодо війни в Україні, уже знає, хто стане справжнім переможцем.

За його словами, на тактичному рівні війна йде за метри, посадки, висоти. На оперативному — за такти та ритми.

“Армія РФ мала великий оперативний успіх, захопивши Авдіївку. Це був найбільш укріплений район української оборони на всій лінії фронту. Захоплення Покровська та Мирнограда тривало близько року. Після чого резерви зникли, і логічно було б провести нову хвилю мобілізації для подальшого просування. Але цього зроблено не було, і насту забуксував. До цього додалося відключення Starlink та розвиток українських ударних дронів середньої дальності (50–300 км)”, — пояснив ситуацію, з якою зіткнулась РФ, Арестович.

За його словами, Росія у цьому плані відстає. Там ставку було зроблено на велику кількість дронів на оптоволокні, що працюють на коротких дистанціях. Арестович зазначив, що напевно це вже зрозуміли в московських кабінетах і вживають заходів. Але, пояснив він, доки рішення будуть реалізовані на полі бою, пройде 6-9 місяців.

"Весь цей час Україна може випереджати супротивника за тактом, як це вже було на початку війни. У Росії немає реальних засобів перебити це випередження на полі бою, як і немає реальних можливостей досягти своїх стратегічних цілей у цій війні. Що може і, ймовірно, буде робити Кремль — приносити все більше страждань громадянському населенню України.Але це ніяк не змінить головного – війна програна за великим рахунком", — зазначив Арестович.

За його словами, Росії не допоможе навіть мобілізація — армія почне видихатися вже навесні наступного року. А далі, наголосив він, знову стане питання про чергову хвилю.

"Але хто переможе у результаті? У цій же війні навіть США програють. Єдиним переможцем буде Китай — незалежно від того, хто буде оголошений переможцем офіційно", — резюмував Арестович.

