"Война в Украине уже проиграна": Арестович указал, кто станет настоящим победителем

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, кто дает неожиданные прогнозы по войне в Украине, уже знает, кто станет настоящим победителем.

По его словам, на тактическом уровне война идет за метры, посадки, высоты. На оперативном – за такты и ритмы.

"Армия РФ имела большой оперативный успех, захватив Авдеевку. Это был наиболее укрепленный район украинской обороны на всей линии фронта. Захват Покровска и Мирнограда продолжался около года. После чего резервы исчезли и логично было бы провести новую волну мобилизации для дальнейшего продвижения. Но этого сделано не было, и наступление забуксовало. К этому добавилось отключение Starlink и развитие украинских ударных дронов средней дальности (50–300 км)", — объяснил ситуацию, с которой столкнулась РФ, Арестович.

По его словам, Россия в этом отношении отстает. Там ставка была сделана на большое количество дронов на оптоволокне, работающих на коротких дистанциях. Арестович отметил, что наверняка это уже поняли в московских кабинетах и принимают меры. Но, объяснил он, пока решения будут реализованы на поле боя, пройдет 6-9 месяцев.

"Все это время Украина может опережать противника по такту, как это уже было в начале войны. У России нет реальных средств перебить это опережение на поле боя, как и нет реальных возможностей достичь своих стратегических целей в этой войне. Что может и, вероятно, будет делать Кремль – приносить все больше страданий гражданскому населению Украины. Но это никак не изменит главного – война проиграна по большому счету", — отметил Арестович.

По его словам, России не поможет даже мобилизация – армия начнет выдыхаться уже весной следующего года. А дальше, подчеркнул он, снова встанет вопрос об очередной волне.

"Но кто победит в результате? В этой же войне даже США проиграют. Единственным победителем будет Китай – независимо от того, кто будет объявлен победителем официально", – резюмировал Арестович.

