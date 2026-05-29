Коли РФ завершить так звану “СВО” в Україні: заява Путіна

Росія проводить повномасштабну війну в Україну п’ятий рік. Нещодавно лідер Росії Володимир Путін 9 травня журналістам заявив, що “конфлікт в Україні наближається до завершення”.

Володимир Путін.

У п’ятницю, під час пресконференції він заявив, що називати конкретні терміни закінчення СВО за умов бойових дій необачно, пише російське видання “ТАСС”.

Очільник Кремля розповів, що зробив заяву про наближення розв'язки “конфлікту” в Україні, виходячи із ситуації на полі бою

“Ситуація на полі бою дає РФ право говорити, що конфлікт наближається до завершення”, — пояснив Путін.

Також зазначив, що йому повідомляють про нові спроби Києва вдарити по території РФ.

Народний депутат Олег Дунда зауважив, що ці слова “були кинуті мимохідь, без акценту". За його словами, склалося враження, що це слова Путіна до Трампа — на кшталт, не звертай уваги, що виникли проблеми з обміном, чи на те, що є удари по Україні. Політик зазначив, що Путін ніби “заспокоює Трампа — “ми там найближчим часом щось вигадаємо, як завершити цю війну”.

Цікавіше, за словами народного депутата, було далі. По-перше, Путін заявив, що Росія завершить “СВО” перемогою. По-друге, у такій собі дискусії з журналістами на фразу “то можливо потрібно завершити її на західних кордонах України”, Путін, за словами нардепа, відреагував захоплено і знову заговорив про буферну зону.

За словами народного депутата, і це реальна відповідь на те, чи вважає він реально найближчим часом, що є шлях до припинення вогню і припинення війни. З точки зору Москви такого шляху взагалі не існує. І оці всі мимоволі кинуті фрази, вони нічого не варті.



