Когда РФ завершит так называемую "СВО" в Украине: заявление Путина

Россия проводит полномасштабную войну на Украине пятый год. Недавно лидер России Владимир Путин 9 мая журналистам заявил, что "конфликт в Украине близится к завершению".

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В пятницу, во время пресс-конференции он заявил, что называть конкретные сроки окончания СВО в условиях боевых действий опрометчиво, пишет российское издание "ТАСС".

Глава Кремля рассказал, что сделал заявление о приближении развязки "конфликта" в Украине, исходя из ситуации на поле боя

"Ситуация на поле боя дает РФ право говорить, что конфликт близится к завершению", — пояснил Путин.

Также отметил, что ему сообщают о новых попытках Киева ударить по территории РФ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как в Раде оценили слова Путина о приближении к завершению "конфликта в Украине".

Народный депутат Олег Дунда отметил, что эти слова "были брошены мимоходом, без акцента". По его словам, создалось впечатление, что это слова Путина Трампу — вроде, не обращай внимания, что возникли проблемы с обменом, или на то, что есть удары по Украине. Политик отметил, что Путин якобы "успокаивает Трампа — "мы там в ближайшее время что-нибудь придумаем, как завершить эту войну".

Интереснее, по словам народного депутата, было дальше. Во-первых, Путин заявил, что Россия завершит "СВО" победой. Во-вторых, в такой дискуссии с журналистами на фразу "может быть нужно завершить ее на западных границах Украины", Путин, по словам нардепа, отреагировал восторженно и снова заговорил о буферной зоне.

По словам народного депутата, и это реальный ответ на то, считает ли он реально в ближайшее время, что есть путь к прекращению огня и прекращению войны. С точки зрения Москвы такого пути вообще нет. И все эти невольно брошенные фразы, они ничего не стоят.



