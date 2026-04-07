Війна в Україні вже б закінчилася: Орбан розповів, хто "заважає" миру

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що війна в Україні могла б завершитися раніше, якби європейські країни не перешкоджали мирним ініціативам президента США Дональда Трампа. За його словами, наразі в Європі ведеться "боротьба за душу Заходу".

Віктор Орбан виступив на пресконференції під час зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, який прибув до Будапешта на передодні виборів в Угорщині. Орбан у своїй заяві згадав про мирні ініціативи Трампа щодо війни в Україні.

"Якби європейці не блокували мирні зусилля Трампа, в Україні давно запанував би мир", — сказав Орбан.

Водночас Орбан не став критикувати російського диктатора Володимира Путіна, який розпочав повномасштабне вторгнення в Україну та неодноразово відкидав компромісні пропозиції, зокрема від Трампа.

Джей Ді Венс підтримав позицію угорського прем’єра. За його словами, завдяки Орбану, США тепер краще розуміють, як можна закінчити війну в Україні.

"Віктор допоміг зрозуміти, що потрібно росіянам і українцям для миру", – зазначив сказав Венс.

Також Венс припустив, що можливим майданчиком для переговорів міг би стати Будапешт. У відповідт Орбан сказав, що Угорщина готова організувати мирний саміт за участю США та Росії, якщо сторони погодяться на такий формат.

