Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что война в Украине могла бы завершиться раньше, если бы европейские страны не препятствовали мирным инициативам президента США Дональда Трампа. По его словам, в настоящее время в Европе ведется "борьба за душу Запада".

Виктор Орбан выступил на пресс-конференции во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Венсом, который прибыл в Будапешт накануне выборов в Венгрии. Орбан в своем заявлении упомянул о мирных инициативах Трампа по войне в Украине.

"Если бы европейцы не блокировали мирные усилия Трампа, в Украине бы давно воцарился мир", — сказал Орбан.

В то же время, Орбан не стал критиковать российского диктатора Владимира Путина, который начал полномасштабное вторжение в Украину и неоднократно отвергал компромиссные предложения, в частности от Трампа.

Джей Ди Венс поддержал позицию венгерского премьера. По его словам, благодаря Орбану США теперь лучше понимают, как можно закончить войну в Украине.

"Виктор помог понять, что нужно россиянам и украинцам для мира", – отметил Венс.

Также Венс предположил, что возможной площадкой для переговоров мог бы стать Будапешт. В ответ Орбан сказал, что Венгрия готова организовать мирный саммит с участием США и России, если стороны согласятся на такой формат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в слитом общении между венгерским лидером и главой Кремля Орбан заявил о готовности "стать мышью Путина", чтобы помочь России.

