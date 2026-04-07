logo

BTC/USD

67958

ETH/USD

2073.12

USD/UAH

43.49

EUR/UAH

50.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война в Украине уже бы закончилась: Орбан рассказал, кто "мешает" миру
commentss НОВОСТИ Все новости

Война в Украине уже бы закончилась: Орбан рассказал, кто "мешает" миру

Орбан заявил, что мир в Украине наступил бы раньше, если бы Европа не блокировала инициативы Трампа.

7 апреля 2026, 16:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что война в Украине могла бы завершиться раньше, если бы европейские страны не препятствовали мирным инициативам президента США Дональда Трампа. По его словам, в настоящее время в Европе ведется "борьба за душу Запада".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан выступил на пресс-конференции во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Венсом, который прибыл в Будапешт накануне выборов в Венгрии. Орбан в своем заявлении упомянул о мирных инициативах Трампа по войне в Украине.

"Если бы европейцы не блокировали мирные усилия Трампа, в Украине бы давно воцарился мир", — сказал Орбан.

В то же время, Орбан не стал критиковать российского диктатора Владимира Путина, который начал полномасштабное вторжение в Украину и неоднократно отвергал компромиссные предложения, в частности от Трампа.

Джей Ди Венс поддержал позицию венгерского премьера. По его словам, благодаря Орбану США теперь лучше понимают, как можно закончить войну в Украине.

"Виктор помог понять, что нужно россиянам и украинцам для мира", – отметил Венс.

Также Венс предположил, что возможной площадкой для переговоров мог бы стать Будапешт. В ответ Орбан сказал, что Венгрия готова организовать мирный саммит с участием США и России, если стороны согласятся на такой формат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в слитом общении между венгерским лидером и главой Кремля Орбан заявил о готовности "стать мышью Путина", чтобы помочь России.

Также "Комментарии" писали, что военный честно ответил, когда закончится война в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости