Війна в Україні впевнено наблизилася до переломної точки: експерт приголомшив наслідками



















Серія зустрічей між світовими лідерами протягом вересня може створити передумови для активізації переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Особливо важливим періодом можуть стати кінець вересня та жовтень, коли позиції ключових гравців почнуть набувати конкретніших обрисів. Таку думку висловив політолог Микола Давидюк, аналізуючи дипломатичну активність навколо України.

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Експерт звернув увагу на переговори Володимира Путіна із Сі Цзіньпіном та Реджепом Таїпом Ердоганом, а також на можливі контакти китайського й американського лідерів. На його думку, саме така концентрація зустрічей може підготувати ґрунт для нових дипломатичних рішень.

"Путін зустрічається із Сі, потім Путін зустрічається з Ердоганом, Сі зустрічається з Трампом. Це буде вже кінець вересня, і на жовтень, можливо, щось з'явиться", — зазначив Давидюк.

Політолог також звернув увагу на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що вересень може принести зміни. Давидюк вважає, що приблизно у вересні-жовтні справді може виникнути своєрідне переговорне вікно.

Водночас він застерігає від завищених очікувань: сама дипломатична активність ще не означає швидкого припинення бойових дій.

"На них розраховувати ми сильно не будемо, але розуміємо, що вони можуть бути", — сказав експерт про можливі переговори.

Одним із ключових питань потенційних домовленостей, за його оцінкою, може стати зупинення бойових дій по фактичній лінії зіткнення. Саме навколо цього варіанту можуть точитися дискусії між Вашингтоном, Москвою та іншими учасниками дипломатичного процесу.

Давидюк також звернув увагу на позицію Пекіна. Сі Цзіньпін заявив про намір Китаю посилювати координацію щодо України задля політичного врегулювання. У сукупності з активізацією контактів між США, Китаєм, Туреччиною та Росією це може зробити найближчі два місяці важливими для подальшого розвитку переговорного процесу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що війна нібито наближається до завершення, поки не свідчать про реальну готовність Кремля припинити бойові дії. Водночас Москва може продовжувати інформаційний тиск на українців, зокрема поширюючи сценарії нового наступу на Київ. Таку думку висловив політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.